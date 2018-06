Adam Laxalt y Steve Sisolak rumbo a la elección general de noviembre

La elección primaria finalizó sin mayores contratiempos en todo el estado de Nevada. El martes 12 de junio quedaron definidos los candidatos de cada partido que buscarán ganar la contienda, en la elección general de noviembre.

Vale la pena destacar que se rompió el record de participación para unas elecciones de ‘medio término’, como se conocen a las votaciones en las que no se incluye la ‘silla presidencial’.

El Tiempo estuvo presente en el cierre de pre-campaña de los triunfadores que buscarán la gubernatura del estado, el republicano Adam Laxalt y el demócrata Steve Sisolak.

El lunes 11 de junio, el republicano Laxalt se reunió en su sede de pre-campaña con una gran cantidad de seguidores, modesta pero muy cálida recepción, tuvo el candidato que arrasó con sus contrincantes en la elección primaria.

“El gobernador Sandoval ha realizado un excelente trabajo en diversificar la economía del estado, nunca antes habíamos tenido tantas opciones para incrementar nuestro potencial en ese sector y, respecto a la industria de la marihuana, en la que se estableció -al elaborar la iniciativa de legalización- que un impuesto de 15 por ciento se destinaría a la educación, nos aseguraremos de que eso se aplique en realidad”, comentó a El Tiempo, el candidato Adam Laxalt.

Por otro lado, el demócrata Sisolak, albergó una fiesta de celebración en el Orovada Ballroom del Aria hotel & casino, el martes 12 de junio, justo el día de la elección primaria en todo el estado.

“Creo que nuestro próximo gobernador debe ser valiente; tienes que hacer las cosas. Vamos a trabajar juntos. Dame la oportunidad de ganar tu voto y tu confianza… No voy a pretender que esta fue una carrera fácil, fue un proceso duro y prolongado”, dijo Sisolak.

Ambos candidatos tienen la consigna de ganarse la confianza del electorado y uno de ellos se convertirá en el sucesor de Brian Sandoval en la gubernatura del estado.

Este medio de comunicación conversó con seguidores hispanos de ambos aspirantes, quienes expresaron su opinión sobre porqué su candidato debería convertirse en el próximo gobernador del ‘Estado de Plata’.

Jorge Sánchez, simpatizante del republicano Adam Laxalt, expresó que, “fui a la sesión legislativa previa y vi el poder que el gobernador tiene en firmar una ley, quiero a alguien que realmente se alineé con mis creencias. Quiero educar a mis hijos en casa como yo creo y que el gobierno no se meta, por eso estoy apoyando a Adam Laxalt”.

Al preguntarle su postura sobre la decisión de Laxalt en 2015, como procurador general, en sumar a Nevada a la lista de las entidades opositoras de la orden ejecutiva de DAPA y extensión de DACA del entonces presidente Barack Obama, Sánchez fue tajante en responder que una decisión como esa debio aprobarse por el Congreso.

“Desafortunadamente a nosotros como hispanos nos ponen algo enfrente y ‘saltamos’, la realidad fue que el ex-presidente Obama hizo eso como una orden ejecutiva y no fue pasada por el Congreso, como debería ser correctamente. El hispano se ha movido a los temas como DACA o la reforma migratoria que no ha pasado bajo un presidente demócrata”, acotó Jorge Sánchez.

Por otro lado, el simpatizante del demócrata Steve Sisolak, Luis Guigón, compartió las virtudes que observa en su candidato, “somos carpinteros de Nevada y estamos a favor de él porque ya tiene tiempo involucrado en la política y está a favor de la clase media y los trabajadores, para asegurarse que las familias del estado tengan un buen trabajo, con un buen sueldo y buenos beneficios. Que se asegure de que cada vez que hay un proyecto en construcción, las compañías paguen lo que dicta la ley, que obedezcan las normas de seguridad”.

Guigón confesó que prefirió apoyar a Sisolak y no a su contrincante demócrata Chris Giunchigliani, ya que considera que tiene una propuesta más sólida para impulsar la generación de empleos de la clase media del estado.

“Lo que más nos interesa como carpinteros es el candidato que va a poner ‘dinero en nuestros bolsillos’, que va a proteger a nuestra economía. Ella (Giunchigliani) estaba en contra de cualquier construcción de más de cinco pisos, eso nos afecta a nosotros porque nos limita a lo que podemos construir en una ciudad como Las Vegas que está creciendo mucho y donde la economía empieza a mejorar”, concluyó Luis Guigón.

Al término de sus respectivos eventos, los candidatos Sisolak y Laxalt respondieron a algunos cuestionamientos realizados por el equipo informativo de este periódico, el primer ‘cara a cara’ entre los aspirantes a la gubernatura de Nevada será publicado en la próxima edición de El Tiempo.

Para conocer los resultados de todas las contiendas de la elección primaria en Nevada, visite www.reviewjournal.com/2018primary

.@SteveSisolak press secretary Christina Amestoy talks about the next step for the campaign should Sisolak with the primary. #NVPrimary pic.twitter.com/Kk6CKWv9BL

— Katelyn Newberg (@k_newberg) June 13, 2018