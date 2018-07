Administrador demanda al Clark County School District y funcionarios

Edward Goldman visita con estudiantes en Coronado H.S. en 2003. (Clint Karlsen / Las Vegas Review-Journal)

Superintendente Asociado del Distrito Escolar del Condado de Clark, Edward Goldman (Foto del Archivo Review-Journal)

Un asediado administrador del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) alega en una demanda que se enfrentó a represalias después de quejarse a las autoridades estatales sobre las acciones del ex Superintendente: Pat Skorkowsky.

Edward Goldman, superintendente asociado del Departamento de Relaciones entre Empleados y Administración a quien se le ordenó que trabajara desde su casa hasta que se investiguen las alegaciones sobre su comportamiento en el trabajo, presenta una serie de demandas de amplio alcance en la demanda contra el distrito, Skorkowsky, dos miembros de la Junta Escolar y otros.

Entre otros reclamos, alega que Skorkowsky le costó al distrito aproximadamente 19 mdd al no apelar una decisión de arbitraje de 2017 para los administradores, pese a que el Consejo Escolar inicialmente votó unánimemente para combatirla.

Skorkowsky ganó miles de dólares en salario debido a la decisión, pero no reveló los beneficios financieros, según la demanda, que se presentaron ante el Tribunal de Distrito de Las Vegas el martes.

Goldman presentó una demanda de ética sobre ese asunto ante la Comisión de Ética de Nevada en junio, según la demanda. También presentó una queja ante la oficina del fiscal general luego de que Skorkowsky no declarara un bloqueo en negociaciones separadas con el sindicato de maestros.

“Su fracaso para declarar un ‘bloqueo’ se debió a una relación inadecuada y discusión impropia que el acusado Skorkowsky tendría con John Vellardita, el director ejecutivo de más alto rango del sindicato (de la Asociación de Educación del Condado de Clark)”, describe la demanda.

El sindicato de docentes no presentó una propuesta financiera después de ocho sesiones de negociación, según la demanda. Eso significaba que el distrito podría haber evitado el arbitraje sobre asuntos financieros si declaraba un bloqueo en ese punto, señaló.

La falta de declaración de estancamiento finalmente le costó al distrito 13 mdd para el año escolar 2017-18 y al menos 34 mdd para 2018-19.

La comisión de ética se negó a hacer comentarios, detallando que no confirma si se ha presentado una queja o si se está investigando hasta que se complete la investigación. La oficina del fiscal general tampoco hizo comentarios por motivos similares.

Goldman, contactado por teléfono, también se negó a comentar.

Conspiración reclamada

La demanda también afirma que Skorkowsky, los fideicomisarios Deanna Wright y Carolyn Edwards y el ex consejero general del distrito escolar, Carlos McDade, conspiraron para avergonzar y difamar a Goldman.

“Los demandados, y específicamente los acusados del CCSD, Skorkowsky, Edwards, McDade y Deanna Wright, tomaron la iniciativa y conspiraron para crear un ambiente de trabajo hostil para el Dr. Goldman, hostigar, avergonzar y difamarlo debido a su edad, siendo él discapacitado, y siendo judío”, critica la denuncia.

La demanda también tiene como objetivo al esposo de Wright, Jason Wright, quien es acusado de recibir tratamiento preferencial como cónyuge de la presidenta de la Junta Escolar.

El Review-Journal informó previamente que Skorkowsky ordenó al departamento de recursos humanos que permitiera a Jason Wright ingresar en un programa de preparación de docentes, pese a la recomendación del departamento de que fuera rechazado. La intervención se produjo después de que también se informó que Jason Wright, ahora maestro, fue transferido a otra escuela después de que un estudiante alegara que le pateó el dedo.

Las acciones de Wright, detalla la demanda, “indican que está dispuesta a dar prioridad a conseguir que su marido trabaje en una escuela de CCSD sobre la seguridad de los estudiantes”.

Goldman también afirma que el distrito intentó pagarle “dinero de silencio” a cambio de firmar un acuerdo de no divulgación, “probablemente para ocultar acusaciones de mala conducta por parte de la Junta de Fideicomisarios, acusados y Jason Wright” del CCSD.

La portavoz del distrito, Kirsten Searer, comentó que el distrito no ofrecerá ningún comentario sobre un litigio pendiente.

Skorkowsky y Edwards no respondieron las llamadas para hacer comentarios. Wright no ofreció ningún comentario, detallando en un mensaje de texto que ella no había visto la demanda. McDade no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Denegación de carta

La investigación de Goldman fue provocada por una carta que el ex empleado Donald “Doc” Harris, quien también es mencionado como un demandado en el documento, fue enviado a la Junta Escolar en abril alegando que el Departamento de Relaciones Empleado-Administración se involucró en el favoritismo desenfrenado y la discriminación bajo Goldman.

Goldman refutó varias de esas acusaciones en la demanda, alegando que la carta de Harris era en sí misma una represalia. También acusó a Harris de tratar de defraudar al distrito convirtiendo los días de vacaciones en días de ausencia por enfermedad con una ganancia de aproximadamente $65 mil.

La demanda acusa a Skorkowsky, Wright y / o Edwards de presionar a Harris para que escriba la carta. Harris lo negó el miércoles.

“Cuando hago algo, no le digo nada a nadie”, mencionó.

Harris dijo que todavía respalda casi todo lo que escribió en la carta.

También argumentó que no solicitó $65 mil en días de enfermedad y detalló que Goldman había aprobado otras solicitudes similares antes. Él cree que Goldman no aprobó su pedido porque es afro-americano.

“Puedo decirte en este momento, espero que tenga mucho dinero para defender todo esto”, puntualizó Harris.