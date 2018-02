Adolescente de Florida enfrenta 17 cargos de asesinato por tiroteo en escuela

febrero 15, 2018 - 10:43 am

Nikolas Cruz (AP)

En esta toma de imagen por video proporcionado por WPLG-TV, la policía lleva a Nikolas Cruz a la cárcel del condado de Broward el jueves 15 de febrero de 2018 en Fort Lauderdale, Florida. Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado el jueves por la mañana después de ser interrogado durante horas por las autoridades estatales y federales. (WPLG-TV vía AP)

Los familiares se abrazan después de que algún estudiante saliera de Marjory Stoneman Douglas High School el miércoles 14 de febrero de 2018 en Parkland, Florida. Los disparos en la escuela secundaria del sur de Florida enviaron a los estudiantes a las calles mientras los miembros del equipo SWAT entraban y cerraban el edificio. La policía advirtió que el tirador aún estaba prófugo, incluso cuando las ambulancias convergieron en la escena y los trabajadores de emergencias parecían estar atendiendo a los posibles heridos. (AP Photo / Wilfredo Lee)

Esta foto publicada en la cuenta de Instagram de Nikolas Cruz muestra una caja de balas. Cruz fue acusado de 17 cargos de homicidio premeditado el jueves 15 de febrero de 2018, el día después de abrir fuego con un arma semiautomática, en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida (Instagram a través de AP).

Esta foto publicada en la cuenta de Instagram de Nikolas Cruz muestra armas que yacen en una cama. Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado el jueves 15 de febrero de 2018, el día después de abrir fuego con un arma semiautomática en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. (Instagram a través de AP)

La bandera sobre la Casa Blanca se alza a la mitad del asta para honrar a las víctimas del tiroteo masivo en una escuela secundaria del sur de la Florida, el jueves 15 de febrero de 2018 en Washington. (Evan Vucci / AP)

Esta foto publicada en la cuenta de Instagram de Nikolas Cruz muestra un objetivo con agujeros de bala. Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado el jueves 15 de febrero de 2018, el día después de abrir fuego con un arma semiautomática en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. (Instagram a través de AP)

Esta foto publicada en la cuenta de Instagram de Nikolas Cruz muestra que sostiene un arma de fuego. Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado el jueves 15 de febrero de 2018, el día después de abrir fuego con un arma semiautomática en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. (Instagram a través de AP)

El personal médico atiende a una víctima luego del tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Fla., El miércoles 14 de febrero de 2018. (John McCall / South Florida Sun-Sentinel vía AP)

Los estudiantes corren con las manos en el aire después de un tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Fla., El miércoles, 14 de febrero de 2018. (John McCall / South Florida Sun-Sentinel vía AP)

Los estudiantes liberados de un encierro se van después de un tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Fla., El miércoles 14 de febrero de 2018. (John McCall / South Florida Sun-Sentinel vía AP)

Los estudiantes sostienen sus manos en el aire mientras son evacuados por la policía de Marjorie Stoneman Douglas High School en Parkland, Fla., Después de que un tirador abrió fuego en el campus. (Mike Stocker / South Florida Sun-Sentinel vía AP)

Los estudiantes liberados de un encierro se muestran llenos de emoción después de un tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Fla., El miércoles, 14 de febrero de 2018. (John McCall / South Florida Sun-Sentinel vía AP)

A la espera de noticias de los padres y las familias de los estudiantes, se reúnen en Coral Springs Drive y Sawgrass Expressway justo al sur del campus después de un tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Fla., Miércoles, 14 de febrero de 2018. (Amy Beth Bennett / South Florida Sun-Sentinel vía AP)

PARKLAND, Fla. – Un huérfano de 19 años con un pasado problemático y su propio rifle AR-15 fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado el jueves por la mañana tras el tiroteo escolar más letal en los Estados Unidos en cinco años.

Las autoridades policiales confirmaron a The Associated Press (AP) que Nikolas Cruz compró el arma de asalto utilizada en el ataque.

Mientras las reacciones suscitaban este jueves, el presidente Donald Trump se centró en la salud mental del joven, y el fiscal general Jeff Sessions mencionó que quiere que el Departamento de Justicia estudie cómo la enfermedad mental y la violencia con armas se intersectan, esto para comprender mejor cómo la policía puede utilizar las leyes de manera óptima existentes a intervenir antes de que ocurran otros tiroteos escolares.

“No se puede negar que algo peligroso y no saludable está sucediendo en nuestro país”, comentó Sessions a un grupo de alguaciles en Washington. En “cada uno de estos casos, hemos tenido indicaciones previas y quizás no hemos sido lo suficientemente efectivos para intervenir”.

El gobernador republicano de Florida, Rick Scott, dijo que trabajará para asegurarse de que las personas con enfermedades mentales no puedan adquirir armas de fuego. El superintendente de las escuelas del condado de Broward, Rob Runcie, expresó que “ahora es el momento de tener una conversación real sobre la legislación de control de armas” y detalló que si no pueden hacerlo en su vida, los estudiantes lo harán.

El sheriff del condado de Broward, Scott Israel, pidió dar a las fuerzas del orden más poder para detener a las personas que hacen amenazas.

“Lo que les pido a nuestros legisladores que hagan es regresar a lugares como Tallahassee y Washington, DC para darle poder a la policía”, dijo el sheriff, para detener a las personas que hacen amenazas gráficas o publicar material inquietante en línea, y llevarlos involuntariamente a profesionales de salud mental para ser examinados.

El alguacil también criticó a las personas que dijo que estaban haciendo amenazas de imitación en otras escuelas, advirtiendo que cualquier persona atrapada será procesada en su totalidad.

14 hospitalizados

Catorce sobrevivientes heridos fueron hospitalizados cuando se recuperaron los cadáveres de los asesinados desde adentro y alrededor de la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas. Los asesinados incluyen a un director de atletismo escolar y otro adulto que trabajó como monitor en la escuela. Runcie los denominó como héroes.

Cruz, que todavía usaba una bata de hospital la madrugada del jueves después de ser tratado médicamente por dificultades para respirar, mide 5 pies 7 pulgadas y pesa 131 libras, el joven recibió las órdenes penales sin opción de fianza y fue ingresado en la cárcel.

Sus antiguos compañeros de clase pensaron que iban a tener otro simulacro cuando sonó una alarma de incendio, que les obligaba a abandonar sus aulas el miércoles de aquel trágico día.

Es entonces cuando la policía dice que Cruz, equipado con una máscara de gas, granadas de humo y cargadores de municiones, abrió fuego con un arma semiautomática, matando a 17 personas y enviando a cientos de estudiantes a huir a las calles.

Fue el tiroteo escolar más letal de la nación desde que un pistolero atacó una escuela primaria en Newtown, Connecticut, hace más de cinco años. La cifra total de muertes difiere según cómo se definan los disparos, pero la asociación “Cada Ciudad Para Seguridad en Armas” (Everytown For Gun Safety) ha contabilizado 290 tiroteos escolares en Estados Unidos desde 2013, y este ataque suma 18 en lo que va del año.

Trump se lamentaba en un tweet de que había “tantas señales de que el tirador de Florida estaba mentalmente perturbado, incluso expulsado de la escuela por un comportamiento errático y malo”. Los vecinos y compañeros de clase sabían que él era un gran problema. ¡Siempre se deben informar tales casos a las autoridades, una y otra vez!”

Trump también emitió una proclamación que decía, en parte, “Nuestra nación se aflige con aquellos que han perdido a sus seres queridos”, y planeó dirigirse a la nación sobre el tiroteo. El Papa Francisco envió un telegrama de oración y condolencias, y la Bolsa de Valores de Nueva York guardó un minuto de silencio después de la campana de apertura.

La pistola adquirida legalmente

Cruz compró legalmente el AR-15 usado en el ataque hace aproximadamente un año, según afirman las autoridades a The Associated Press. Los funcionarios, no autorizados a discutir esto públicamente, hablaron bajo condición de anonimato. La ley federal permite a las personas mayores de 18 años adquirir armas largas de manera legal, incluido este tipo de arma de asalto.

Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre un posible motivo, excepto para decir que Cruz había sido expulsado de la escuela secundaria, que tiene alrededor de 3 mil estudiantes. Quienes lo conocieron describieron a un adolescente volátil cuyo comportamiento extraño había causado que otros terminaran amistad con él.

La madre de Cruz, Lynda Cruz, murió de neumonía el 1 de noviembre, vecinos, amigos y familiares afirmaron, según el Sun Sentinel. Cruz y su esposo, quien murió de un ataque al corazón hace varios años, adoptaron a Nikolas y su hermano biológico, Zachary, después de que la pareja se mudara de Long Island en Nueva York al condado de Broward.

Los niños fueron dejados al cuidado de un amigo de la familia después de la muerte de su madre, dijo su familiar Barbara Kumbatovich, de Long Island.

Infeliz allí, Nikolas Cruz pidió mudarse con la familia de un amigo en el noroeste de Broward. Esa familia estuvo de acuerdo y Cruz se mudó alrededor de la temporada del Día de Acción de Gracias. Según el abogado de la familia, que no los identificó, sabían que Cruz era dueño del AR-15 pero lo obligaron a guardarlo encerrado en un armario. Él, sin embargo, poseía la llave.

El abogado Jim Lewis le dijo a la AP que la familia está cooperando con las autoridades, y no tenía idea de que estaba planeando el tiroteo.

‘Niño ligeramente problemático’

Parecía “solo un niño ligeramente preocupado que había perdido a su madre” durante los tres meses que vivieron juntos era respetuoso y callado, pero también triste porque su madre había muerto, afirmó Lewis.

No tenían “ninguna indicación de que algo tan grave como esto fuera incorrecto”, afirmó Lewis. “Mantuvo totalmente esto sin saber de todos”.

Lewis también dijo que la familia no tenía conocimiento de otras armas en el armario de armas que tenía, y no podía hablar sobre cuánto tiempo sabían del AR-15 porque la gente está buscando demandarlos ahora. Las fotos publicadas en una cuenta de Instagram vinculada a Cruz muestran una media docena de armas exhibidas en un colchón y una caja de municiones.

Victoria Olvera, una joven de 17 años, dijo que Cruz fue expulsado el año pasado porque se peleó con el nuevo novio de su ex novia. Ella dijo que había sido abusivo con la niña.

“Creo que todos tenían en mente que si alguien iba a hacer ese acto, iba a ser él”, puntualizó Dakota Mutchler, también de 17 años.

Cruz fue arrestado sin pelear una hora después del tiroteo en un vecindario a una milla de distancia. Tenía varias revistas de municiones, dijeron las autoridades.

El alguacil dijo que se encontraron 12 cadáveres dentro del edificio, dos más afuera y otro a poca distancia de la escuela.

Al escuchar un fuerte golpe mientras el tirador disparaba, muchos de los estudiantes se escondieron debajo de escritorios o en armarios, y cerraron las puertas con barricadas.

“Estábamos en la esquina, lejos de las ventanas”, dijo el estudiante de primer año Max Charles, quien afirma haber escuchado cinco disparos. “El profesor cerró la puerta y apagó la luz. Pensé que tal vez moriría o algo así “.

Charles detalló que pasó a cuatro estudiantes y un maestro muerto en camino a la salida, y se sintió aliviado cuando finalmente encontró a su madre.

“Estaba feliz de estar vivo”, confesó Max. “Ella estaba llorando cuando me vio”.