Adultos mayores deben contar con seguro médico

Personas mayores en un hospicio geriátrico: una joven hispana atractiva que como enfermera ayuda a una mujer mayor. Ella le da un vaso de agua y un medicamento recetado al paciente anciano. [ Foto Cortesía ]

Conforme avanza la edad de una persona es de suma importancia tomar ciertas precauciones, sobre todo en temas relacionados con la salud, ya que este es un factor indispensable para el bienestar de los adultos mayores. Por tal motivo, El Tiempo se comunicó con la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) para abordar la necesidad de que este sector de la comunidad cuente con un seguro médico.

Existen muchas dudas en torno a este tema, por ejemplo, ¿Es posible incluir a un adulto mayor como dependiente en el seguro médico de un trabajador?

El director de comunicaciones de AARP Nevada, Scott Gulbransen, respondió que, “en realidad, no puede incluir a miembros de su familia de mayor edad en su propio seguro de salud. La persona mayor debe obtener su propio seguro en forma privada o a través del programa estatal que se creó debido a la aprobación de la Ley de Atención Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) en 2009. A diferencia de los niños, los seres queridos de mayor edad no se pueden agregar como dependientes en un plan médico”.

Gulbransen explicó que de acuerdo a dicha ley, las compañías de seguros legalmente no pueden cobrar más o negar la cobertura de atención médica basada en condiciones preexistentes –las cuales son comunes en adultos mayores-, ya que esto fue un factor a considerar cuando se aprobó la ley y luego cuando se enmendó en el año 2017.

“Crear conciencia no es tan difícil como la carga financiera o la incapacidad de obtener atención, generalmente obliga a las personas a darse cuenta de que necesitan algún tipo de cobertura de salud. Aun así, muchos aún no saben que pueden obtener atención a través del intercambio estatal creado por la Ley de Atención Asequible”, comentó el representante de AARP Nevada.

Las consecuencias de que un adulto mayor no tenga seguro médico pueden ser muy serias. De acuerdo con AARP, antes de que se aprobara ACA el 50 por ciento de las bancarrotas en Estados Unidos se debían a una deuda médica excesiva.

“La carga financiera que conlleva una necesidad médica grave o catastrófica es enorme. El seguro te protege de eso. Desde una perspectiva de salud, la necesita para obtener una atención buena y constante”, dijo Gulbransen.

Un artículo de AARP publicado en agosto de 2018 informa que más de 250,000 personas mayores de 85 años tenían un empleo el último año, situación que aumenta la necesidad de que estos individuos tengan seguro de salud y planifiquen su vida adecuadamente.

“Debido a que los estadounidenses trabajan más en sus ‘años dorados’, necesitan un seguro de salud porque viven más y tienen más problemas a medida que envejecen. Para aquellos que trabajan, algunos obtienen seguro a través de su empleador. Todos los adultos mayores pueden obtener Medicare, y hay Medicaid disponible para aquellos en los niveles de ingresos más bajos. Mi consejo es que hay opciones y su seguro de salud es importante, así que obtenga la mejor opción que funcione para usted”, consideró Gulbransen.

Es importante pensar también en las personas que se dedican a cuidar a un adulto mayor. Existen diversos programas que pueden ayudar a las familias que cuidan a uno de sus integrantes que está envejeciendo; uno de ellos es Medicaid además de otros a través del Estado de Nevada y del Condado Clark. Estos programas ayudan a cubrir la atención necesaria para los ancianos en su propia casa.

“Hay grandes recursos para ayudar a las familias cuando se trata de cuidar, no es algo que tengas que hacer solo. Es estresante, consume tiempo y puede ser abrumador. Mi mayor consejo es informarse y obtener ayuda, y no tener vergüenza de hacerlo. Usted no es el único que pasa por esto, hay ayuda”, concluyó Scott Gulbransen.

Para más información visite:

www.aarp.org/espanol