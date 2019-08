Advertencia de calor excesivo aún en vigencia para el valle de Las Vegas

Si te gusta disfrutar del calor del verano, el próximo mes será de tu agrado.

El jueves se proyecta que será el día más caluroso de la semana con una temperatura máxima de 110 grados, justo por debajo de la marca de 111º establecida en 2002, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Una advertencia de calor excesivo que comenzó el miércoles por la mañana continuará hasta las 8 p.m. del viernes.

El pronóstico alto del viernes cae a 108º con 105º proyectados para el sábado y un grado menor para el domingo.

Los cielos despejados del valle podrían ver algunas nubes el domingo.

Los residentes deben tomar precauciones, como permanecer en interiores durante la parte más calurosa del día, evitar actividades extenuantes, mantenerse hidratados y supervisar a otras personas, mascotas y animales, entre otras medidas.

Las condiciones de temperatura superiores a la media en el valle de Las Vegas tienen un 60 por ciento de posibilidades de continuar hasta mediados de septiembre, según Trevor Boucher, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Las Vegas.

“El pronóstico es para temperaturas superiores a la media durante cuatro semanas o el futuro previsible”, notificó.

No hay indicios de desarrollo de monzones en el pronóstico, agregó Boucher. La temporada de monzones de fines de verano ha sido una de las más débiles en los últimos años.

Dónde mantenerse fresco

Refugios de verano

• Salvation Army (para adultos), 35 W. Owens Ave., de 8 a.m. a 4 p.m.

• Catholic Charities of Southern Nevada (para hombres), 1511 Las Vegas Blvd. Norte, de 7 a.m. a 3 p.m.

• Shade Tree (mujeres y niños), 1 W. Owens Ave., 11 a.m. a 7 p.m.

Estaciones para refrescarse

• Walnut Recreation Center, 3075 N. Walnut Road, de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m., sábados de 10 a.m. a 2 p.m. 702-455-8402

• Pearson Community Center, 1625 West Carey Ave., de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., sábados de 9 a.m. a 5 p.m. 702-455-1220

• Dula Gymnasium, 441 East Bonanza Road, de lunes a jueves de 9 a.m. a 9 p.m., viernes de 9 a.m. a 8 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m. 702-229-6307

• Hollywood Recreation Center, 1650 S. Hollywood Blvd., de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 p.m., sábado de 9 a.m. a 5 p.m. 702-455-0566

• Cambridge Recreation Center, 3930 Cambridge St., de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m., sábados de 8 a.m. a 1 p.m. 702-455-7169

• Downtown Recreation Center, 105 W. Basic Road, de lunes a jueves de 6 a.m. a 8 p.m., viernes de 6 a.m. a 6 p.m., sábado de 9 a.m. a 3 p.m. 702-267-4040

• Courtyard Homeless Resource Center, 1401 Las Vegas Blvd. Norte, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las mascotas son bienvenidas 02-229-6117

• Veterans Village, 1150 Las Vegas Boulevard South, las 24 horas del día, los siete días de la semana.