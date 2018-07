Advertencia de calor excesivo de 3 días emitida para Las Vegas

El Valle de Las Vegas esta semana experimentará uno de sus días más calientes y peligrosos hasta ahora en 2018, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico sofocante provocó que el servicio meteorológico emitiera una advertencia de calor excesivo de martes a jueves. Un máximo de 111 grados se pronostica para el martes, seguido de un máximo de 113 el miércoles, según el servicio meteorológico.

Se espera que la temperatura llegue a 114 grados el jueves, que sería el día más caluroso del valle este año. El primer día del verano, el 21 de junio, llegó a los 113 grados. El máximo normal para esta época del año es 105.

Las autoridades meteorológicas están esperando determinar si la advertencia se extenderá hasta el viernes, que tiene un pronóstico alto de 111.

“Simplemente beban mucha agua”, recomendó el meteorólogo del servicio meteorológico, Chris Outler. “Trate de permanecer dentro tanto como pueda”.

El forense del Condado de Clark, John Fudenberg, instó a las personas a estar al pendiente de sus amigos y seres queridos que viven solos.

“No supongan que están bien en este calor”, señaló. “Es muy peligroso”.

La semana pasada, Fudenberg informó que el calor extremo probablemente contribuyó a siete muertes en un tramo de dos días. Describió el lunes que su oficina sospecha que “un gran número” de esas muertes se atribuyeron al calor, pero las investigaciones de esos casos no se han finalizado.

Se espera que las temperaturas máximas del fin de semana caigan a cerca de 106, informó el servicio meteorológico, y se espera que las mínimas a lo largo de la semana permanezcan entre mediados de los 80 y los 90 grados.

Las personas sin hogar y los ancianos son los más vulnerables en condiciones de calor, comentó Fudenberg.

El Condado de Clark ofrece tres refugios diurnos para personas sin hogar hasta el 30 de septiembre. Además, 10 estaciones de enfriamiento estarán disponibles en todo el Valle de Las Vegas durante la advertencia de calor excesivo de esta semana. Dos estaciones estarán disponibles en Laughlin durante el mismo tiempo.

Expect temperatures to warm & the Heat Risk to increase rapidly this https://t.co/YntymLkkVZ aware & be prepared! #HeatRisk #BeatTheHeat #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/KrBEGYH1Dj

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 23, 2018