Advertencia de calor excesivo en Las Vegas se extiende hasta el viernes

Una advertencia de calor excesivo estará vigente en el valle de Las Vegas desde las 8 a.m. del miércoles hasta las 8 p.m. del viernes. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los residentes del sur de Nevada deberán tomar precauciones esta semana ya que se extendió una advertencia de calor excesivo hasta el viernes.

“La gente debe supervisar dos veces a sus animales, niños y cualquier otra persona”, sugirió el meteorólogo Trevor Boucher del Servicio Meteorológico Nacional. “Hidratarse con frecuencia es vital”.

La advertencia de calor excesivo comienza a las 8 a.m. del miércoles y se extiende hasta las 8 p.m. del viernes.

La temperatura máxima para el miércoles debería alcanzar 109 grados, solo 2 grados menos que el récord de 2006.

La máxima proyectada para el jueves es de 110º, solo un grado menos que los 111º de la misma fecha en 2002.

La máxima del viernes caerá a 108º, cinco grados por debajo de los 113º establecido hace 80 años en 1939.

Resguardarse en interiores o ponerse bajo sombras, usar ropa de colores claros y evitar actividades extenuantes son algunas de las precauciones sugeridas, mencionó Boucher. También se recomienda supervisar a las personas que no cuentan con aire acondicionado e ingresar a las mascotas en interiores y darles mucha agua.

El cielo estará despejado, agregó Boucher.

La próxima probabilidad de precipitación caerá la próxima semana.

“Esa es nuestra próxima mejor opción para un poco de humedad medible, pero aun así no es una gran probabilidad”, finalizó Boucher.

Dónde mantenerse fresco

Refugios de verano

• Salvation Army (para adultos), 35 W. Owens Ave., de 8 a.m. a 4 p.m.

• Catholic Charities of Southern Nevada (para hombres), 1511 Las Vegas Blvd. Norte, de 7 a.m. a 3 p.m.

• Shade Tree (mujeres y niños), 1 W. Owens Ave., 11 a.m. a 7 p.m.

Estaciones para refrescarse

• Walnut Recreation Center, 3075 N. Walnut Road, de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m., sábados de 10 a.m. a 2 p.m. 702-455-8402

• Pearson Community Center, 1625 West Carey Ave., de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., sábados de 9 a.m. a 5 p.m. 702-455-1220

• Dula Gymnasium, 441 East Bonanza Road, de lunes a jueves de 9 a.m. a 9 p.m., viernes de 9 a.m. a 8 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m. 702-229-6307

• Hollywood Recreation Center, 1650 S. Hollywood Blvd., de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 p.m., sábado de 9 a.m. a 5 p.m. 702-455-0566

• Cambridge Recreation Center, 3930 Cambridge St., de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m., sábados de 8 a.m. a 1 p.m. 702-455-7169

• Downtown Recreation Center, 105 W. Basic Road, de lunes a jueves de 6 a.m. a 8 p.m., viernes de 6 a.m. a 6 p.m., sábado de 9 a.m. a 3 p.m. 702-267-4040

• Courtyard Homeless Resource Center, 1401 Las Vegas Blvd. Norte, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las mascotas son bienvenidas 02-229-6117

• Veterans Village, 1150 Las Vegas Boulevard South, las 24 horas del día, los siete días de la semana.