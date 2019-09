Afirma experto de “Pawn Stars” que los artículos firmados por Antonio Brown de los Raiders “valen casi nada”

Este es un tipo diferente de ruta. En un solo día, los artículos históricos de Antonio Brown de los codiciados Raiders se han vuelto casi “despreciables”.

Ese es el resumen educado de Steve Grad, el gurú de los autógrafos de la serie de televisión “Pawn Stars” de History Channel.

“Esencialmente, cualquier cosa de los Raiders con su firma, ha llegado casi al punto en que no vale nada”, dijo Grad, quien es el analista principal de Becket Authentication Services y un experto recurrente en la larga serie “Pawn Stars” centrada en la tienda Gold & Silver Pawn en Las Vegas. “Su autógrafo no significa nada en los artículos de los Raiders, en realidad, valen más sin firma”.

Grad confirmó esto este sábado, solo unas horas después de que Brown firmara con los Patriots después de que los Raiders le concedieran la liberación. Brown entrenó con el equipo en el campo de entrenamiento pero nunca jugó un partido de temporada regular. Los fans de los Raiders no están interesados en usar o exhibir ningún equipo de Brown (solo pregúntales). Los fans de los Patriots querrán artículos Brown de su nuevo equipo.

Brown pasó la temporada baja firmando miles de artículos de los Raiders y, en imprevista consecuencia, devaluó su propia firma en esos artículos.

