Afirma Steve Wynn que los reguladores de juegos no pueden disciplinarlo

Steve Wynn, ex presidente y director ejecutivo de Wynn Resorts Ltd., dice que debido a que dejó la compañía, ya no es un licenciatario y la Comisión de Juegos de Azar de Nevada no puede castigarlo.

noviembre 15, 2019 - 11:05 am

Steve Wynn, ex presidente y director ejecutivo de Wynn Resorts Inc. (Charles Krupa/AP, File)

El doctor Tony Álamo, a la izquierda, presidente de la Comisión de Juegos de Azar de Nevada, habla durante una reunión de la Comisión de Juegos de Azar de Nevada el martes, 26 de febrero de 2019, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El ex presidente y director ejecutivo de Wynn Resorts Ltd., Steve Wynn, le declaró el jueves a los reguladores de juegos de Nevada que, debido a que dejó la compañía que lleva su nombre, no debería ser castigado por acusaciones de acoso sexual en el lugar de trabajo.

En una respuesta de 25 páginas a una queja del 14 de octubre contra Wynn de la Junta de Control de Juegos de Azar Estatal (NGBC, por su sigla en inglés), el ex ejecutivo mencionó en una moción para desestimar la acción que debido a que él ha dejado la compañía y no tiene interés financiero en ella, los reguladores ya no tienen jurisdicción sobre él.

“La pregunta específica presentada es: ¿Ha autorizado la Legislatura de Nevada, expresa o implícitamente, a los reguladores de juegos de azar, disciplinar a una persona que ya no tiene ninguna relación con una concesionaria de juegos de azar en Nevada y, por lo tanto, ya no representa una supuesta amenaza para la industria o el público en general? “La respuesta a esa pregunta es un rotundo ‘No’”.

La denuncia de cinco cargos presentada el mes pasado por la Junta de Control a través de la Procuraduría General del estado, alega el acoso sexual de Wynn a varias empleadas y la violación de los reglamentos estatales de idoneidad para la concesión de licencias.

La reclamación también pedía a la Comisión de Juegos de Azar de Nevada que multara a Wynn, quien renunció como presidente y director ejecutivo de Wynn Resorts en febrero de 2018 y vendió todas sus acciones de la compañía un mes después.

La Junta de Control había llevado a cabo una investigación y encontró evidencia de múltiples casos de contacto sexual por parte de Steve Wynn que involucraban a empleadas subordinadas. La demanda decía, “al participar en esta conducta, ya sea consensual o no, el señor Wynn hizo caso omiso de las políticas y procedimientos de Wynn Company”.

Constantes negaciones

Steve Wynn ha negado constantemente haber acosado a alguien en los 21 meses desde que las acusaciones fueron reveladas por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en enero de 2018.

La junta sostiene que los reguladores todavía mantienen la jurisdicción sobre Wynn y otros nueve ex-empleados y asociados con licencia porque habían puesto una retención administrativa en su licencia, lo que significa que todavía estaban sujetos a escrutinio regulatorio.

Ese es un punto disputado por Wynn en la moción de desestimación.

“La NGCB alega que el señor Wynn ya no está afiliado con ningún licenciatario de juegos de azar de Nevada (con lo cual el señor Wynn está de acuerdo), pero se pretende ejercer una jurisdicción continua sobre él a través de una llamada ‘retención administrativa’ de la NGCB sobre sus ‘conclusiones de idoneidad’”, destaca la moción. “Sin embargo, en particular, la NGCB no cita ninguna ley o reglamento que disponga la imposición de una ‘retención administrativa’ a un licenciatario o a alguien que se haya considerado apto para ocupar un cargo con un licenciatario”.

El 8 de noviembre, el abogado de Wynn, un representante de la Procuraduría General y presidente de la Comisión de Juegos de Azar, Tony Álamo, firmó una estipulación que establece un calendario para lo que sucederá después.

La respuesta debe ser enviada antes del 27 de noviembre.

La junta debe presentar una respuesta a la moción de Wynn para desestimarla antes del 27 de noviembre. Una respuesta de Wynn sería requerida para el 9 de diciembre. Una audiencia podría llevarse a cabo 10 días después.

“Sujeto a la discreción de la comisión, las partes proponen que se celebre una audiencia sobre la moción del señor Wynn para desestimarla el 19 de diciembre”, indica la estipulación.

Esta es una historia en desarrollo.