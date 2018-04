Afirma Trump que misiles ‘llegarán’ a Siria

WASHINGTON – Rechazando las advertencias rusas contra los ataques militares de Estados Unidos en Siria, el presidente Donald Trump comentó el miércoles que los misiles “vendrán” en respuesta al presunto ataque químico de Siria que mató al menos a 40 personas.

“Rusia se compromete a derribar todos y cada uno de los misiles disparados contra Siria”, tuiteó Trump. “¡Prepárense Rusia, porque vendrán más bonitos, nuevos e inteligentes! ¡No deberían ser socios de un animal que mata a gases y que mata a su gente y lo disfruta!”.

Trump no detalló cómo se vería un ataque, o si serían misiles de EE.UU. El tweet se produjo cuando los funcionarios de la administración Trump consultaron a aliados globales sobre una posible respuesta militar conjunta al presunto ataque con gas venenoso de Siria. Trump canceló un viaje al extranjero para manejar una crisis que está poniendo a prueba su promesa de enfrentarse al presidente sirio: Bashar Assad.

Poco después de decir que vendrían misiles, Trump tuiteó que la relación de Estados Unidos con Rusia es peor ahora que nunca, y eso incluye la Guerra Fría. Luego, con un tono más conciliador, dijo: “No hay razón para esto. Rusia necesita que le ayudemos con su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y necesitamos que todas las naciones trabajen juntas”.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018