Afirma Trump que Sisolak y los demócratas usan el COVID-19 para “robar el estado”

WASHINGTON — El Presidente Donald Trump acusó al gobernador de Nevada, Steve Sisolak, y a la Legislatura Demócrata de “usar el COVID para robar el estado” en las elecciones, un día después de que el Senado aprobara un proyecto de ley para celebrar una elección mayoritariamente por correo y permitir la “recolección” de votos durante una emergencia.

In an illegal late night coup, Nevada’s clubhouse Governor made it impossible for Republicans to win the state. Post Office could never handle the Traffic of Mail-In Votes without preparation. Using Covid to steal the state. See you in Court! https://t.co/cNSPINgCY7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020