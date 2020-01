Afirman críticos que reubicación de una secundaria del CCSD perjudicaría la capacitación de los maestros

Otro nuevo plan de zonificación del Distrito Escolar del Condado de Clark está provocando la ira del personal y de los padres que afirman que sería un desastre para la única escuela de desarrollo de maestros del Distrito.

Una reunión de la Comisión Asesora de la Zona de Asistencia el jueves incluyó una actualización de una propuesta para transplantar temporalmente a los estudiantes de la Escuela Secundaria Fremont el próximo año a una nueva escuela que se construirá en el antiguo sitio de la Preparatoria Bishop Gorman en Maryland Parkway. El antiguo sitio de Fremont en East St. Louis Avenue sería demolido y reconstruido como una escuela magnet K-8 lista para reabrir en el 2022.

Pero el plan eliminaría gradualmente los grados sexto y séptimo en Fremont mientras la escuela se encuentra en su ubicación temporal, lo cual, según el profesor Shawn Kelly, significaría el desplazamiento de dos tercios de los profesores maestros que entrenan a estudiantes candidatos a profesores de la UNLV.

“Tener una escuela urbana que trabaje con estudiantes candidatos a maestros es beneficioso para todos”, anunció Kelly. “Hemos descubierto que están súper preparados, se quedan en el Distrito por más tiempo que el promedio y trabajan en escuelas urbanas”.

Los alumnos de sexto y séptimo grado que previamente fueron asignados a Fremont durante el periodo de transición podrían asistir a la Secundaria Martin o a la Knudson bajo dos propuestas de límites.

AZAC Chair Albert Delgado and Baldwin are trying to restore some order here by saying the zoning folks have nothing to do with programming, i.e. how the school will function, but the audience is not having it. pic.twitter.com/1ip6XxPSGM

— Aleksandra Appleton (@aleksappleton) January 17, 2020