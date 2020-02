Afirman estudiantes que el cruce donde un niño de North Las Vegas fue atropellado, no es seguro

febrero 18, 2020 - 11:38 am

Un cruce peatonal donde dos niños fueron atropellados por una camioneta el viernes en North Las Vegas, matando a uno de ellos, ha sido catalogado inseguro debido a iluminación inadecuada, falta de señalamiento y por descoloridas marcas viales, afirman los estudiantes familiarizados con la vía.

El cruce peatonal está ubicado en la carretera Lone Mountain, justo al este de Losee Road en North Las Vegas, adyacente a la Academia Somerset. La policía de North Las Vegas notificó que un niño de 12 años y su hermana de nueve, ambos estudiantes de la academia, estaban atravesando la intersección alrededor de las 3:30 p.m. cuando fueron atropellados por una camioneta Dodge Ram negra conducida por Mark Kline, de 47 años.

El niño y su hermana fueron trasladados al Centro Médico Universitario de Las Vegas en estado crítico, pero el niño murió más tarde. No han sido identificados por las autoridades, aunque otros estudiantes, medios sociales y publicaciones en línea los identifican como Alex y Charlotte Bush.

MiKinzie Dowdy y Jayson Cooper, ambos estudiantes de la Academia Somerset, compartieron el lunes que eran amigos de Alex Bush. Se presentaron el lunes por la tarde en un memorial improvisado en Lone Mountain para ofrecer sus respetos a su difunto amigo y a su hermana, quien sigue hospitalizada.

“Le encantaba el hockey”, comentó Dowdy sobre Alex Bush. “Era uno de sus deportes favoritos y siempre hablaba de que cuando creciera se convertiría en un famoso jugador de hockey, era una de sus principales metas”.

“Apenas se puede ver la luz”

Tanto Cooper como Dowdy dijeron que el cruce peatonal donde sus compañeros fueron atropellados es peligroso, especialmente durante las horas del día, cuando las luces intermitentes son apenas visibles en el resplandor de la luz solar.

“Debido a la forma en que el sol le pega de frente, apenas se puede ver la luz”, describió Dowdy. “No sé a qué velocidad iba la camioneta, pero apenas se puede ver y solo dura un cierto tiempo para cruzar”.

“Cuando presionas el botón del semáforo, apenas se puede ver la luz, especialmente si solo estás pasando de largo. Nadie presta atención a la luz y siento deben instalar una mucho más grande. Así más gente puede verla y más gente puede darse cuenta de que hay estudiantes cruzando”.

Cooper ofreció observaciones similares.

“Los coches se lo pasan, no se detienen realmente”, afirmó. “Solo se detienen si te ven cruzar, y si no pueden verte, solo corren ignorándolo y tienes que detenerte. Es una linterna tan pequeña que no puedes verla realmente”.

La policía de North Las Vegas indicó que no tenían conocimiento de ningún incidente previo en el cruce. No había un guardia escolar en el cruce porque tiene luces intermitentes, afirmaron.

Dowdy comentó que muchos estudiantes optan por no utilizar el cruce de Lone Mountain y en su lugar caminan aproximadamente 100 metros hacia el oeste hasta la intersección de Lone Mountain y Losee Road, donde hay semáforos en una intersección de cuatro vías. Además, gran parte del tramo de Losee frente a la academia es una zona escolar señalizada con luces intermitentes y un límite de velocidad de 15 mph, mientras que Lone Mountain no es una zona escolar señalizada y no hay señales que indiquen el límite de velocidad de 35 mph en aproximadamente media milla en cualquier dirección.

“Personalmente siento que menos coches se detienen aquí (en el cruce peatonal) y más coches se detienen (en la intersección), y siento que es una ruta más segura”, aclaró Dowdy.

El memorial crece

El memorial en Lone Mountain en honor a los niños crecía lentamente el lunes mientras los transeúntes se detenían y colocaban velas, flores o recuerditos en el lugar. Uno de los que llegó a presentar sus respetos fue Aiden Maffett, de 10 años. La madre del niño, Amy Markoe, señaló que su hijo jugó hockey con Alex Bush en el Centro de Hielo de Las Vegas.

“Vine a apoyarlo a él y a todas las cosas que ha hecho por mí”, indicó Maffett.

Maffett dijo que su amigo vino a su fiesta de cumpleaños, él y su madre trajeron una caja con una foto de Alex en homenaje al niño. Maffett apuntó que añadieron alas a la foto.

“Estamos poniendo esto aquí para presentar nuestros respetos”, enfatizó Markoe.

Los miembros de la comunidad también escarbaron en sus carteras para apoyar a la familia, donando más de 45 mil dólares a través de dos cuentas separadas de GoFundMe.

Una cuenta de GoFundMe titulada “Help the family of Losee siblings struck by a car” contaba con donaciones de más de 23 mil dólares de 352 donantes hasta el lunes por la noche. Una segunda cuenta GoFundMe, creada por Patricia Hansen-Vosberg, quien afirma que trabajó con el padre de los niños, Aaron, hace muchos años en un festival de Shakespeare en Utah, tenía más de 26 mil dólares en donaciones.

“Sé que la comunidad teatral es muy generosa, pero aún así me sorprendió”, confesó Hansen-Vosberg sobre las donaciones. “Me sorprende cómo la gente está actuando”.

Kline, por su parte, se enfrenta a cargos por no utilizar el debido cuidado alrededor de peatones y un cargo por no mantener su carril y no prestar atención a la conducción a tiempo completo. La policía de North Las Vegas anunció que presentaron un cargo adicional de homicidio vehicular contra Kline el domingo.

El oficial de información pública de la policía de North Las Vegas, Eric Leavitt, escribió por correo electrónico el lunes que el cargo de conducción distraída se basaba en “testigos (relatos) y patrones de conducción”.

“Los vehículos hacen pequeñas marcas en la carretera en los accidentes y la división de tránsito tiene horas y horas de entrenamiento para determinar de dónde vino el vehículo y el patrón que muestra”, explicó.

Concluyó que los investigadores todavía están analizando las pruebas de la escena en un esfuerzo por determinar si Kline iba a exceso de velocidad.