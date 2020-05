NHP responde a accidentes provocados por conducir en sentido contrario

La Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP) declaró que respondió a tres accidentes en un lapso de cuatro días la semana pasada en las carreteras del Valle de Las Vegas.

Since Wednesday morning NHP has responded to 3 wrong way driver calls, 2 involving injury crashes and one who was stopped before they caused a crash. These wrong ways had 2 things in common, alcohol and being in the heart of Las Vegas. We all share these roads, drive responsibly! pic.twitter.com/V6tyNE8t6o

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) May 10, 2020