Agentes de policía de Henderson ayudan a una mujer sin hogar a reunirse con su familia

Agentes de policía de Henderson ayudaron a una mujer sin hogar a reunirse con su familia en Luisiana y a conocer a sus nietos por primera vez.

El Departamento de Policía de Henderson publicó un video en Twitter sobre los esfuerzos filantrópicos de los agentes Sterling Candland y Carlos Chorens, entre otros. Los dos conocieron a la mujer sin hogar, identificada en el video sólo por el nombre de Rose, mientras realizaban un rondín en la ciudad.

“Tenía un cabestrillo improvisado en el brazo, dijo que se había fracturado, que no tenía muchas pertenencias excepto una Biblia, algunas prendas y una maleta”, se escucha decir a uno de los agentes.

As we give thanks this season, we share appreciation for our @HendersonNVPD officers, who helped reunite an elderly homeless woman with family all the way in Louisiana. Thanks to their help, she now lives in a loving home with her son and the grandchildren she never knew she had! pic.twitter.com/BFtsXv5TSd

— City of Henderson (@cityofhenderson) November 24, 2021