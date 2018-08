Agregará MGM Resorts 20 por ciento extra en costo de spas

(Thinkstock)

MGM Resorts International implementará un cargo por servicio del 20 por ciento en todos los spas y salones dentro de las propiedades del Strip de la compañía.

La compañía anunció que el cargo de servicio adicional esencialmente reemplaza las propinas.

Cinco propiedades de MGM – Mirage, Excalibur, Luxor, MGM Grand y New York-New York – ya tienen un cargo por servicio en sus spas y salones. Aria, Bellagio, Vdara, Mandalay Bay y Delano Las Vegas se unirán, con el cargo establecido a fines de agosto.

“Nuestras políticas se basan en los estándares de la industria y se centran en proporcionar un servicio superior y una experiencia inolvidable para los huéspedes”, detalló en un correo electrónico Brian Ahern, director de relaciones corporativas de medios de MGM Resorts. “La política de Spa and Salon ayudará a mejorar las instalaciones y el servicio, racionalizará las interacciones y permitirá a los huéspedes concentrarse aún más en la experiencia que eligen recibir”.

David Schwartz, director del Center for Gaming Research en la UNLV, destacó que no está claro cómo afectará esta decisión a MGM Resorts; podría generar ingresos adicionales en el corto plazo, pero también podría afectar la buena voluntad de los clientes.

Los visitantes a Las Vegas “se han vuelto cada vez más francos en su desaprobación de cargos adicionales y tarifas, y es difícil imaginar que los clientes estarán contentos con un nuevo cargo por servicio”, destacó Schwartz en un correo electrónico.

La vocera de Wynn Resorts Ltd., Deanna Pettit-Irestone, mencionó que la compañía no tiene cargos por servicio en sus spas y salones, y no tiene “planes inmediatos” para agregar ninguna.

La portavoz de Caesars Entertainment Corp., Jennifer Forkish, agregó que la compañía no tiene cargos por servicios para sus spas y salones y no planea agregar ninguno.

El portavoz de Las Vegas Sands Corp., Ron Reese, aseguró que la compañía “no está involucrada en la administración” de sus spas.

El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson.