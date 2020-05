Al día: ¿Qué casinos y restaurantes de Las Vegas reabrirán y cuándo?

Juegos de mesa cerrados en el Bellagio el 16 de marzo de 2020, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

A más de dos meses del cierre ordenado por el estado, varios hoteles-casinos y restaurantes de Las Vegas planean reabrir sus puertas al público el 4 de junio.

Propiedades adyacentes al Strip y en el Strip

Bellagio

– Reapertura el 4 de junio a las 10 a.m.

– Las Fuentes del Bellagio celebrarán el día de la reapertura con tres espectáculos acuáticos.

– Su conservatorio será la sede de una exhibición de jardín de primavera japonesa.

– La piscina se reabrirá con una selección de cabañas.

– El salón y el gimnasio volverán a abrir.

– Bares y restaurantes: Prime Steakhouse, Lago (sólo cena), The Mayfair Supper Club (sólo miércoles y domingo), Noodles (sólo almuerzo), Sadelle’s Café, Petrossian, Baccarat Bar and Lounge, Palio, Gelato, Snacks, Club Prive, el Pool Bar y el comedor interior.

Caesars Palace

– Reapertura el 4 de junio.

– Ofrecerá estacionamiento gratuito, alojamiento, opciones para cenar, acceso a piscinas exteriores, máquinas tragamonedas y juegos de mesa.

El Cosmopolitan de Las Vegas

– La apertura es a las 10 a.m. del 4 de junio.

– Se ofrece auto-estacionamiento gratuito a los huéspedes.

– Bares y restaurantes: Beauty & Essex, Blue Ribbon, Block 16 Urban Food Hall (incluido el District: Donuts. Sliders. Brew., Tekka Bar, Hattie B’s, Lardo y Pok Pok Wing), China Poblano, Eggslut, Estiatorio Milos, Jaleo, Holsteins, Milk Bar, Overlook Grill, Scarpetta, Starbucks, STK, The Henry, The Juice Standard, The Pizzeria, Zuma, The Chandelier, Vesper Bar, CliQue Bar & Lounge y Race & Sports Book Bar.

– El piso del casino, las salas de alto límite y el Sportsbook reabrirán.

– Sahra Spa, Salon & Hammam abrirá diariamente.

– Las canchas de tenis al aire libre y los gimnasios en The Boulevard y The Chelsea Towers serán accesibles para los huéspedes del hotel.

– La piscina de The Boulevard reabrirá con camastros espaciados, sillas lounge y cabañas. Habrá un servicio de cóctel disponible para los huéspedes.

– Se reabrirá una variedad de tiendas minoristas.

Encore

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Todos los restaurantes, salones y comedores volverán a abrir.

– La piscina reabrirá.

– Se abrirá una barbería de servicio completo, salones, tratamientos de spa y centros de fitness.

– El campo de golf abrirá de nuevo.

– Entretenimiento nocturno ofrecido en Lake of Dreams.

– Se reabrirán los casinos (incluyendo una casa de apuestas deportivas) y las explanadas de venta al público.

Flamingo

– Reapertura el 4 de junio.

– Ofrecerá estacionamiento gratuito, alojamiento, opciones para cenar, acceso a piscinas exteriores, máquinas tragamonedas y juegos de mesa.

MGM Grand y The Signature en MGM Grand

– Reapertura el 4 de junio a las 11 a.m.

– Se reabrirá una selección de cabañas.

– Su salón y centro fitness abrirá.

– Bares y restaurantes: Craftsteak, Wolfgang Puck Bar and Grill, el lobby Starbucks, 32 Degrees, Avenue Café, Pool Café Window, el Pool Bar, Crush, Pieology, el Lobby Bar y el Casino Bar abrirá el 4 de junio. Signature en MGM Grand también ofrecerá Starbucks y Delights.

New York-New York

– Reapertura el 4 de junio a las 11 a.m.

– Las atracciones incluyen la Big Apple Roller Coaster y Big Apple Arcade.

– Hershey’s Chocolate World reabrirá.

– La piscina reabrirá con una selección de cabañas.

– Bares y restaurantes: Tom’s Urban, Gallagher’s Steakhouse, Nathan’s Famous, Haagen Dazs, NY Pizzeria, Chin Chin, Il Fornaio, Starbucks del casino, Center Bar, el Pool Bar, America, el Food Court, el NFI Bar (de 4 p.m. a medianoche) y el comedor interior. Bruxie, CPK, Sake Rok y Shake Shack también reabrirán en The Park, que está adyacente al New York-New York.

Sahara Las Vegas

– Apertura a las 10 a.m. del 4 de junio.

– Ofrecerá piso de casino, piscinas y salones.

– Northside Café, CASBAR Lounge y Starbucks reabrirán el primer día, mientras que Bazaar Meat de José Andrés el 5 de junio.

Strat

– Apertura a las 8 a.m. del 4 de junio.

– Ofreciendo hasta un 45 por ciento de descuento en todas las reservaciones de habitaciones.

– Reabrirá el casino (la casa de apuestas deportivas de 11 a.m. a 6 p.m. diariamente), Chapel in the Clouds, y gran parte del SkyPod, incluyendo la plataforma de observación.

– Big Shot y SkyJump Powered by MTN DEW estarán abiertas de viernes a domingo, de 2 p.m. a 10 p.m.

– Bares y restaurantes: El restaurante Top of the World abrirá diariamente de 4 p.m. a 11 p.m. 108 Eats abrirá diariamente de 11 a.m. a 10 p.m. The Strat Café y Starbucks permanecerán abiertos las 24 horas. 107 Skylounge abrirá todos los días de 4 p.m. a 2 a.m.; 108 Drinks and View Lounge abrirá todos los días de 11 a.m. a 2 a.m.; y Remix Lounge abrirá las 24 horas del día.

– La piscina y el bar de Elation estarán abiertos de 9 a.m. a 6 p.m. La piscina de la azotea de Radius y el wet lounge permanecerán cerrados temporalmente.

– MJ Live, L.A. Comedy Club y Celestia regresarán en una fecha posterior.

– PT’s Wings & Sports, McCall’s Heartland Grill, Crafted Buffet y Nunzio’s Pizzaria permanecen temporalmente cerrados.

Treasure Island:

– Apertura el 4 de junio.

– El casino abrirá de nuevo a las 10 a.m. de ese día, y el horario de todos los servicios está sujeto a cambios.

– El casino estará abierto las 24 horas.

Venetian

– Reapertura el 4 de junio.

– Tendrá un casino de servicio completo, más de una docena de restaurantes, varios bares, una piscina totalmente renovada, un gimnasio y varios puntos de venta.

– La torre del Palazzo está programada para reabrir en una fecha posterior.

Wynn Las Vegas

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Todos los restaurantes, salones y comedores volverán a abrir.

– La piscina reabrirá.

– Se ofrecerá servicio completo de barbería, salones, tratamientos de spa y centros fitness.

– El campo de golf abrirá de nuevo.

– Entretenimiento nocturno en el Lake of Dreams.

– Se reabrirán los casinos (incluyendo una casa de apuestas deportiva) y las explanadas de venta al público.

– El nuevo restaurante de la propiedad, Elio, abrirá a finales de este mes.

Propiedades del centro de la ciudad y fuera del Strip

Aliante

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Las tragamonedas y video póquer estarán disponibles 24/7.

– Juegos de mesa disponibles con horarios variados y asientos limitados.

– Bingo a horarios variados.

– La casa de apuestas deportivas estará disponible.

– Billar abrirá a horario variado.

– Restaurantes: MRKT Sea & Land, Bistro 57, TGI Fridays, Starbucks.

Boulder Station

– Apertura a las 12:01 a.m. del 4 de junio.

– El casino ofrecerá juegos de tragamonedas, juegos de mesa selectos (excluyendo el póker), bingo y apuestas deportivas de keno.

– El hotel abrirá de nuevo para las fechas de estancia a partir del 4 de junio.

– Bares y restaurantes: The Broiler Steak & Seafood, Guadalajara, Grand Café, Burger King, Subway, Starbucks Coffee, Viva Salsa y Winchell’s.

– Kids Quest volverá a abrir.

California

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Las tragamonedas y video póquer estarán disponibles 24/7.

– Juegos de mesa disponibles con horarios variados y asientos limitados.

– Restaurantes: Redwood Steakhouse, Market Street, Lappert’s Ice Cream, Aloha Specialties.

Cannery

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Las tragamonedas y video póquer estarán disponibles 24/7.

– Casa de apuestas deportivas disponible.

– Juegos de mesa disponibles con horarios variados y asientos limitados.

– Restaurantes: Carve, Victory’s Cafe, Victory’s Bar & Grill, Pizzería.

The D Las Vegas

– Reapertura a las 12:01 a.m. del 4 de junio.

– El casino reabrirá, incluye las casas de apuestas deportivas Sigma Derby y Circa.

– Bares y restaurantes: Longbar, BarCanada, Coney Island, Andiamo Italian Steakhouse y D Grill.

Fremont

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Las tragamonedas y video póquer estarán disponibles 24/7.

– Casa de apuestas deportivas disponible.

– Juegos de mesa con horarios variados y asientos limitados.

– Valet disponible.

– Restaurantes: Paradise Cafe, Lanai Express, Tony Roma’s.

Jokers Wild

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Las tragamonedas y video póquer estarán disponibles 24/7.

– Restaurantes: Café.

Gold Coast

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Tragamonedas y video póquer disponibles 24/7.

– Juegos de mesa disponibles a horarios variados y asientos limitados.

– Casa de apuestas deportivas disponible.

– Bingo a horarios variados.

– Bolos abiertos a horarios variados.

– Restaurantes: Cornerstone, Ping Pang Pong, TGI Fridays, Subway, Java.

Golden Gate

– Reapertura a las 12:01 a.m. del 4 de junio.

– Bares y restaurantes: OneBar and Bar Prohibition!

– Reapertura con la casa de apuestas deportivas “Circa”.

Golden Nugget

– El casino reabrirá el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– El hotel, la piscina y el restaurante Claim Jumper reabrirán el 3 de junio a las 3 p.m.

– Otras opciones de alimentos (el CadillacBar y Mexican Cantina, el Saltgrass Steak House Bar, Bar 46, Claude’s Bar, Stage Bar, H2O Bar, Chick-Fil-A, y Starbucks) reabrirán el 4 de junio.

– La gran celebración de la reapertura de Vic & Anthony está programada para comenzar a las 5 p.m. del 4 de junio.

– El gimnasio, spa y casa de apuestas deportivas de la propiedad permanecerán cerradas temporalmente.

Green Valley Ranch

– Apertura a las 12:01 a.m. del 4 de junio.

– El casino ofrecerá juegos de tragamonedas, juegos de mesa selectos (excluyendo el póker), bingo, keno y apuestas de casas de apuestas deportivas.

– El hotel abrirá de nuevo para las fechas de estancia a partir del 4 de junio.

– Las comodidades del resort incluyen el comedor interior, spa y salón, piscina, gimnasio y valet de cortesía.

– Bares y restaurantes: Borracha Mexican Cantina, Bottiglia Cucina & Enoteca, Grand Café, Hank’s Fine Steaks & Martinis, Pizza Rock, Tides Seafood & Sushi Bar, Auntie Annie’s Pretzels, Capriotti’s Sandwich Shop, Fatburger, Perks Coffee Bar, Pool Café, Slice House, y Starbucks Coffee.

– Kids Quest abrirá con el complejo turístico.

The M Resort

– Reapertura el 4 de junio.

– Bares y restaurantes: Anthony’s Steakhouse, Burgers & Brews, The Vig Deli y Baby Cakes.

– El spa, la piscina, el gimnasio y el estacionamiento estarán cerrados.

– La música en vivo, entretenimiento, convenciones y servicios de banquetes permanecerán suspendidos.

– Las reservaciones de hotel estarán disponibles de forma limitada en las próximas semanas.

The Orleans

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Las tragamonedas y video póquer estarán disponibles 24/7.

– Juegos de mesa disponibles a horarios variados y asientos limitados.

– Póquer con asientos limitados y horas selectas.

– Casa de apuestas deportivas disponible.

– El billar estará abierto a horario variado.

– Boliche abierto a horario variado.

– Restaurantes: Copper Whisk, Ondori, Bailiwick, TGI Fridays, Fuddruckers, Sbarro, Subway, Java, Baskin Robbins, Rocky Mountain Chocolate.

Palace Station

– Apertura a las 12:01 a.m. del 4 de junio.

– El casino ofrecerá máquinas tragamonedas, juegos de mesa selectos (excluyendo el póker), bingo, keno y apuestas deportivas.

– El hotel abrirá de nuevo para las fechas de estancia a partir del 4 de junio con servicio de estacionamiento y transporte al aeropuerto de cortesía.

– La piscina abrirá de nuevo.

– Bares y restaurantes: Boathouse Asian Eatery, Charcoal Room, Brass Fork, Little Tony’s, The Oyster Bar, Little Tony’s y Starbucks Coffee.

Palms Place

– La propiedad reabrirá el 4 de junio.

– El transporte de cortesía a Palace Station está incluido en la tarifa del complejo.

– Las reservaciones de hotel para las fechas de estancia comienzan el 4 de junio.

– La piscina y las cabañas, el gimnasio y el valet de cortesía volverán a abrir.

– Bares y restaurantes: Laguna Pool House y Rojo Lounge volverán a abrir.

Plaza

– Reapertura el 4 de junio a las 9 a.m.

– Estacionamiento gratuito para los huéspedes del hotel y el casino.

– Ofrecerá restaurantes de servicio rápido, como Pop Up Pizza y Coffee Bar.

– Seis sesiones diarias en su sala de bingo.

Red Rock Resort

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– El casino ofrecerá máquinas tragamonedas, juegos de mesa selectos (excluyendo el póker), bingo y keno. También incluye juegos al aire libre junto a la piscina y apuestas deportivas.

– El hotel abrirá de nuevo para las fechas de estancia a partir del 4 de junio.

– Ofrecerá comedor interior, piscina, spa y salón y valet de cortesía.

– Bares y restaurantes: 8 Noodle Bar, Blue Ribbon Sushi Bar & Grill, Grand Café, Hearthstone Kitchen & Cellar, Lucille’s Smokehouse BBQ, T-Bones Chophouse & Lounge, Yard House, Auntie Annie’s Pretzels, Fatburger, Panda Express, Rubio’s, Sandbar Café, Starbucks Coffee, Tropical Smoothie Café, y Villa Pizza. Además, Lucky Bar.

– The Red Rock Lanes y Kids Quest volverán a abrir.

Sam’s Town

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Tragamonedas y video póquer disponibles 24/7.

– Juegos de mesa disponibles a horarios variados y asientos limitados.

– Casa de apuestas deportivas disponible.

– Bingo a horarios variados.

– Bolos abiertos a horarios variados.

– Restaurantes: The Angry Butcher, The Deli, TGI Fridays, Subway, Dunkin’ Donuts, Panda Express, McDonald’s, Roberto’s Taco Shop.

Santa Fe Station

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– El casino incluirá tragamonedas, juegos de mesa selectos (excluyendo el póker), bingo, keno y apuestas deportivas.

– El hotel abrirá de nuevo para las fechas de estancia a partir del 4 de junio.

– Bares y restaurantes: Charcoal Room, Grand Café, Leticia’s, The Oyster Bar, Capriotti’s Sandwich Shop, Panda Express, Starbucks Coffee, Villa Pizza, y Wing Stop.

– Santa Fe Lanes, Kids Quest volverá a abrir.

Silver Sevens

– Reapertura a las 10 a.m. el 4 de junio.

South Point

– Reapertura el 4 de junio.

– Bares y restaurantes: Silverado Steakhouse, Don Vito’s, Steak ‘n Shake, Zenshin, Coronado Cafe, Del Mar Deli, Bowling Coffee y Snack Bar, Seattle’s Best Coffee, el carrito de hot dogs, Kate’s Korner y el servicio a la habitación en funcionamiento.

Suncoast

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– Las tragamonedas y video póquer estarán disponibles 24/7.

– Juegos de mesa disponibles a horarios variados y asientos limitados.

– Bingo a horarios variados.

– Casa de apuestas deportivas disponible.

– Bolos abiertos a horarios variados.

– Todos los buffets permanecerán cerrados en este momento.

– Algunos bares del casino están abiertos en cada propiedad a horarios variados.

– Restaurantes: 90 NINETY, Du-par’s, Bagel Corner.

Sunset Station

– Apertura el 4 de junio a las 12:01 a.m.

– El casino ofrecerá tragamonedas, juegos de mesa selectos (excluyendo el póker), bingo, keno y apuestas deportivas.

– El hotel abrirá de nuevo para las fechas de estancia a partir del 4 de junio.

– Bares y restaurantes: Grand Café, Pasta Cucina, The Oyster Bar, Sonoma Cellar, Ben & Jerry’s, Fatburger, Panda Express, Subway, Starbucks Coffee y Viva Salsa.

– También reabrirán el Strike Zone Bowling Center y Kids Quest.

Wildfire Gaming

– Las 10 propiedades ubicadas a lo largo del valle ofrecerán una variedad de juegos bartop, máquinas tragamonedas y apuestas deportivas. Las apuestas estarán disponibles en Barley’s, Wildfire Rancho y Wild West.

– Bares y restaurantes: Wild Grill, Barley’s Brewery and Café, y Denny’s en el Wild West.

– El Wild West ofrece habitaciones de hotel Days Inn by Wyndham, así como una piscina y una tienda de regalos.

– Wildfire Lanes ofrece un centro de bolos de 18 pistas y un pequeño espacio de reunión.

Las Vegas Review-Journal / El Tiempo es propiedad del presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson.

Esta es una historia en desarrollo.