Alcaldesa Goodman emitió un Informe de Gobierno optimista

Adecuándose los tiempos que ha causado la pandemia de COVID-19, la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, ofreció su Informe de Gobierno (State of the City) mediante un video transmitido por televisión y redes sociales. La funcionaria resaltó los desafíos que ha enfrentado el Ayuntamiento durante el 2020.

“Esperamos con ansias este año nuevo 2021, con la esperanza de dar la bienvenida a todos a la verdadera Las Vegas, restaurando lo que era una economía en auge, hace apenas un año”, expresó Goodman mediante el video transmitido el jueves 7 de enero.

Hablando precisamente de los retos que provocó el COVID-19, la alcaldesa destacó ciertas acciones tomadas, una de ellas fue el complejo para cuarentena dedicado a personas sin hogar, el cual se construyó en el estacionamiento del Cashman Center. También resaltó la ayuda proporcionada a pequeñas empresas y las subvenciones de asistencia para la vivienda destinada a habitantes desempleados con dificultades para cubrir los costos de hipoteca o alquiler.

“Muchos se han visto obligados a dejar de trabajar por los cierres, otros han estado luchando solo para llegar a fin de mes, demasiados han perdido sus trabajos. Otros, sus negocios, y demasiados los ahorros de toda su vida. Demasiados se han ‘ahogado’”, consideró Goodman.

Cabe recordar que la alcaldesa Goodman ha criticado en anteriores ocasiones los cierres de establecimientos ordenados por el gobernador Steve Sisolak, a quien incluso llamó “dictador”. Sin embargo, evitó realizar otra crítica durante su informe.

“Desde la pandemia hasta la pérdida de empleos y negocios, todos han sentido el implacable y enorme impacto, la angustia, el pánico, pero no obstante, han demostrado una increíble capacidad de recuperación de la esperanza. A medida que avanzamos hacia el 2021, puedo decirles que creo que el futuro de nuestra ciudad será muy brillante”, sentenció Goodman.

