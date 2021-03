Alega demanda que los principales alimentos para bebés tienen altos niveles de metales tóxicos

(Getty Images)

Un grupo de padres locales está demandando a cuatro fabricantes nacionales de alimentos para bebés después de que un informe del Congreso publicado el mes pasado encontró que sus populares productos están contaminados con altos niveles de metales tóxicos.

Presentada esta semana en el Tribunal de Distrito del Condado Clark, la demanda alega que Beech-Nut Nutrition Inc. Inc. y Nurture Inc. venden alimentos para bebés que contienen altos niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio.

Según el informe del Congreso publicado el 4 de febrero por el U.S. House of Representatives’ Subcommittee on Economic and Consumer Policy, los cuatro metales tóxicos han sido clasificados por la Food and Drug Administration (FDA) y la World Health Organization como “peligrosos para la salud humana”.

El informe del Congreso también afirma que “incluso niveles bajos de exposición pueden causar daños graves y a menudo irreversibles en el desarrollo del cerebro”, y señala que los bebés y los niños “son los más vulnerables a sus efectos neurotóxicos”.

“Los demandados sabían que la presencia de metales pesados tóxicos en sus productos alimenticios para bebés era un hecho material para los consumidores, y sin embargo omitieron y ocultaron ese hecho a los consumidores”, alega la demanda.

Si las familias demandantes hubieran sabido la cantidad de metales tóxicos que contenían los productos alimenticios, no los habrían comprado, argumenta la demanda.

Las tiendas de comestibles locales Mariana’s Supermarkets, La Bonita Grocery y Meat Market también son nombradas como demandadas.

El miércoles por la mañana no fue posible contactar con ninguno de los demandados para que hicieran comentarios.

Los bufetes de abogados Eglet Adams y Kemp Jones representan a los siete niños y a sus padres o tutores que figuran como demandantes. Se espera que los abogados den una conferencia de prensa sobre la presentación a las 11 de la mañana del miércoles.

Se han presentado demandas similares en estados como California, Nueva York, Illinois, Idaho, Wyoming, Texas, Colorado, Georgia, Pensilvania y Nueva Jersey desde que se publicó el informe del Congreso.

El nivel máximo de arsénico en el agua embotellada establecido por la FDA es de 10 partes por billón, pero los alimentos de las cuatro empresas contenían entre 90 y 913 ppb de arsénico, según la demanda, que cita el informe del Congreso.

Según la demanda, el nivel máximo de plomo en el agua embotellada establecido por la FDA es de cinco ppb, pero los alimentos para bebés de Gerber contenían unas 48 ppb de plomo y los de Beech-Nut hasta 886 ppb.

Las familias solicitan restitución por daños médicos, compensatorios y punitivos.