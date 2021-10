Alegatos finales destacan el triángulo amoroso en el tiroteo de Las Vegas de 2016

Michael Rusk, 28, appears in court during his murder trial at the Regional Justice Center, on Wednesday, Oct. 13, 2021, in Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El fiscal John Giordani presenta sus argumentos finales durante el juicio por asesinato de Cortrayer Zone, de 38 años, y Michael Rusk, de 28, en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 13 de octubre de 2021, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Public defender Clark Patrick delivers his closing arguments during Cortrayer Zone’s, 38, and Michael Rusk’s, 28, murder trial at the Regional Justice Center, on Wednesday, Oct. 13, 2021, in Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Michael Rusk, 28, left, and Cortrayer Zone, 38, appear in court during their murder trial at the Regional Justice Center, on Wednesday, Oct. 13, 2021, in Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Public defender Clark Patrick, left, representing Michael Rusk, 28, and Christopher Oram, center, representing Cortrayer Zone, 38, second right, appear in court during RuskÕs and ZoneÕs murder trial at the Regional Justice Center, on Wednesday, Oct. 13, 2021, in Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Defense attorney Betsy Allen delivers her closing arguments during Cortrayer Zone’s, 38, and Michael Rusk’s, 28, murder trial at the Regional Justice Center, on Wednesday, Oct. 13, 2021, in Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un triángulo amoroso está en el centro del tiroteo fatal en 2016 de Clarence McQuarters, de 34 años, dijeron los abogados durante los argumentos finales el miércoles en el juicio por asesinato de Cortrayer Zone y Michael Rusk.

El 10 de junio de 2016, Zone llevó a su amigo, Rusk, a confrontar al hombre de 34 años, dijeron los fiscales, porque Zone pensaba que su novia lo estaba engañando con McQuarters. Los fiscales dijeron que los hombres esperaron a McQuarters en un complejo de apartamentos, 451 N. Nellis Blvd., durante más de una hora.

Una vez que McQuarters llegó a su casa, declararon los testigos, dos hombres enmascarados dispararon al hombre de 34 años antes de huir.

“No se equivoquen, están sentados en esta sala ahora mismo con dos asesinos a sangre fría”, dijo el miércoles el fiscal adjunto del distrito John Giordani.

Aunque ambos hombres están acusados de asesinato, los fiscales piden la pena de muerte para Zone.

Giordani dijo al jurado que Zone estaba enfadado porque su novia, María Pacheco-Gómez, había mantenido una relación con McQuarters, por lo que Zone y Rusk planearon el asesinato. Pacheco-Gómez había tenido una relación con McQuarters mientras Zone estuvo en prisión de 2013 a 2016, pero al jurado no se le informó de la condena y sentencia de Zone por cargos de agresión.

La abogada defensora Betsy Allen argumentó en las declaraciones finales que Zone fue al complejo de apartamentos para hablar con McQuarters, con quien estaba enojado por proporcionarle a su novia las pastillas de Xanax a las que era adicta.

Allen dijo al jurado que el caso es “desordenado” y que debería equivaler a un homicidio involuntario.

“Implica adicción, implica engaño, implica asuntos del corazón”, dijo. “Cosas que no se pueden cuantificar en un PowerPoint o en una imagen, cosas que implican emoción humana, que implican pasión”.

Pacheco-Gómez testificó el martes que había intentado advertir a McQuarters sobre Zone. Los fiscales reprodujeron los mensajes de voz que dejó para McQuarters, y en algunos de ellos se la podía escuchar discutiendo con Zone en el fondo.

Justo antes del tiroteo, Zone llamó a Pacheco-Gómez y le dijo que él y Rusk iban a hablar con McQuarters, dijo ella. Cuando Zone no colgó, Pacheco-Gómez dijo que escuchó una conmoción y fuertes ruidos que luego supo que eran disparos.

McQuarters “suplicó por su vida” antes de que los hombres le dispararan, dijo Giordani.

“No estaban allí para ver si María estaba allí, estaban allí para matar a Clarence y enviar un mensaje a María”, dijo Giordani al jurado el miércoles.

Tras el tiroteo, Rusk salió del complejo con Zone en su coche y luego chocó cerca. Zone corrió en una dirección, mientras que Rusk corrió hacia una mujer, cogió su teléfono móvil y luego corrió hacia los apartamentos Cedar Village, 2850 E. Cedar Ave, donde entró en un apartamento. Los agentes que rodearon el apartamento detuvieron a Rusk después de que saltara desde un balcón.

Además de los cargos de asesinato y conspiración para cometerlo, Rusk está acusado de robo y allanamiento de morada.

El martes, Rusk subió al estrado de los testigos y dijo que no había disparado a McQuarters. Rusk dijo que recogió a Zone en la casa de Pacheco-Gómez después de una noche de fiesta, y los dos hombres fueron al apartamento de McQuarters. Rusk dijo que creía que estaban en el complejo para ver cómo estaba Pacheco-Gómez.

“Le vi haciendo la máscara allí mismo, estaba hecha con la camiseta”, dijo Rusk. “Pensé que era ridículo. Pensé que estaba siendo paranoico y exagerado porque ella no iba a vernos”.

El defensor público especial adjunto Clark Patrick dijo en los argumentos finales del miércoles que Rusk corrió al otro apartamento después del choque porque estaba asustado por haber presenciado el tiroteo.

“Todo lo que hizo después del tiroteo lo hizo por pánico y necesidad”, dijo Patrick.