Alegre festejo en el Cannery hotel & casino

La banda RockOuts emocionaron a cientos de personas reunidas en el evento El Tiempo Cinco de Mayo. Sábado 5 de mayo de 2018 en hotel y casino Cannery. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

El ballet folklórico Senyelistli Azteca fueron los encargados de abrir el evento. Sábado 5 de mayo de 2018 en hotel y casino Cannery. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Mariachi Los Jaguares deleitaron a los presentes con música mexicana. Sábado 5 de mayo de 2018 en hotel y casino Cannery. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Este evento contó con la mejor exhibición de Lucha Libre para el Cinco de Mayo. Sábado 5 de mayo de 2018 en hotel y casino Cannery. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Celebraron en el Cannery, el 156 aniversario de la Batalla de Puebla. Sábado 5 de mayo de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La banda RockOuts emocionaron a cientos de personas reunidas en el evento El Tiempo Cinco de Mayo. Sábado 5 de mayo de 2018 en hotel y casino Cannery. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Celebraron en el Cannery, el 156 aniversario de la Batalla de Puebla. Sábado 5 de mayo de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Jóvenes latinas modelaron distintas vestimentas tradicionales de México. Sábado 5 de mayo de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Celebraron en el Cannery, el 156 aniversario de la Batalla de Puebla. Sábado 5 de mayo de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Miss Teen El Tiempo, Catherine Mosquera, y Miss El Tiempo, Diana Cervantes-Adams, fueron las presentadoras del evento. Sábado 5 de mayo de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El aniversario de la Batalla de Puebla cada vez se consolida como una oportunidad para celebrar y compartir las tradiciones culturales e históricas de los mexicanos radicados en los Estados Unidos.

En esta ciudad fue festejada, el cinco de mayo, con diversas manifestaciones, entre las que destacó un verdadero festival, donde El Tiempo y entidades que patrocinaron el evento, permitieron a los asistentes disfrutar de una gran cantidad de entretenimiento, pero también, de la cultura poblana en el Cannery hotel y casino.

Con un elenco estelar, coordinado por Melissa McCabe y la profesora Ixela Gutiérrez, la gente disfrutó de bailes folclóricos, grupos de danza azteca y la grandiosa Comparsa Fiesta Morelense, que ha diseminado el Brinco del Chinelo”, como un agregado cultural que hace años no se conocía en Las Vegas. Los miembros del grupo se han preocupado de que, cada vez con mayor intensidad, los atuendos y la música de fondo, coincidan con la destreza en la ejecución del peculiar baile.

“En esta ocasión le ofrecimos al público una pequeña demostración de Concheros, una manifestación que las culturas asentadas en México antes de la llegada de los españoles, los indígenas hacían con todo el respeto que le profesaban a sus deidades cósmicas”, explicó con mucho entusiasmo, Marco Chávez, que se ha echado a cuestas la organización y práctica del tradicional Juego de Pelota Mesoamericano en Las Vegas.

El ballet Folclórico Senyelitsi Azteca realizó una demostración extraordinaria de bailes típicos, mientras que México Vivo interpretó Veracruz y Jalisco, dos de los estados mexicanos con mayor difusión respecto a su cultura en el extranjero.

Las conductoras del evento fueron las ganadoras del certamen 2017 de Miss El Tiempo y Miss Teen El Tiempo, Diana Cervantes-Adams y Catherine Mosquera, respectivamente.

Un atractivo especial fue el torneo de lucha libre estilo mexicano, donde se coronó al final de la jornada, el sonorense Marco Aguilera, quien se impuso de manera apretada a Frank The Tank, un gigante de ébano y con un peso superior a las 300 libras.

“Cinco de Mayo Rumble me permitió entretener a la gente, a los niños, espero que no los hayamos defraudado. Es increíble el apoyo, me da gusto saber que la gente sigue a la lucha libre, que no se les olvide, que los niños aprendan a luchar, es divertido”, acotó el oriundo de Hermosillo, agregando que “este es un evento que se disfruta en familia, es parte deporte, pero también espectáculo. Los golpes y costalazos son reales, desde 1999 resido en esta ciudad y quiero agradecer al público por su apoyo. El próximo año estará mejor”.

Por otro lado, Benjamín Espinoza, el anunciador en el ring, señaló sobre las actividades en el Cannery que, “a la gente de Las Vegas le encanta la fiesta, la música latina, la comida mexicana, todas esas cosas, pero también hace falta que sepan de las actividades aquí en el Cannery. Qué mejor manera de celebrar nuestras tradiciones que rodeado de la familia, en un ambiente seguro y, con la belleza de las reinas.”

Vengo de Santa Barbara y allá la fiesta es de tres días de celebración, claro, tiene 40 años de llevarse a cabo, ojalá podamos hacer esto aquí, con el apoyo del Review Journal, y por supuesto del semanario El Tiempo, destacó.