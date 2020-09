Alejandro Madrigal concluye su gestión en el Consulado de México en Las Vegas

El titular del Consulado de México en Las Vegas, Emb. Alejandro Madrigal, otorgó una entrevista exclusiva a El Tiempo para hablar sobre su gestión al frente de esta institución. Viernes 28 de agosto de 2020 en el Consulado de México. [Foto CONSULMEX Las Vegas]

El titular del Consulado de México en Las Vegas, Emb. Alejandro Madrigal, otorgó una entrevista exclusiva a El Tiempo para hablar sobre su gestión al frente de esta institución. Viernes 28 de agosto de 2020 en el Consulado de México. [Foto CONSULMEX Las Vegas]

El martes 1 de septiembre, el titular del Consulado de México en Las Vegas, Emb. Alejandro Madrigal, terminó su gestión al frente de esta oficina después de más de cuatro años. Su predecesor, hasta 2016, fue Julián Adem y ahora su sucesor será Julián Escutia.

“Los servidores públicos tenemos etapas de servicio, en el caso del servicio exterior mexicano, por lo regular nuestras misiones duran de tres a cinco años, los cambios son naturales, estamos acostumbrados a eso. Lo tomo con entusiasmo y estoy preparado para la siguiente etapa”, comentó Madrigal en entrevista exclusiva con El Tiempo.

Madrigal considera que el Consulado de México en Las Vegas es muy activo, debido a que tiene la capacidad de proveer prácticamente todos los servicios consulares, además de ser visitados diariamente por un alto número de connacionales. De acuerdo con esta oficina, en Nevada radican cerca de 600,000 mexicanos, cifra a la que se le suman casi 1.2 millones de turistas que visitan Las Vegas.

“Estos poco más de cuatro años han sido muy intensos, por tres factores muy importantes. Uno es la etapa en la que el discurso a nivel nacional muchas veces no ha sido favorable para la población migrante, segundo es que a veces ese discurso se ha traducido en cuestiones muy concretas como el tema de DACA, el tercer desafío lo estamos viviendo y no ha terminado, inició a principios de este año y es la pandemia”, acotó Madrigal.

El funcionario mexicano dijo que estos tres elementos mencionados han provocado que el Consulado de México concentre un gran número de sus esfuerzos en apoyar a la población más vulnerable, pero opina que dichos desafíos han sido resueltos de manera satisfactoria. Puso como ejemplo que en el área de documentación se ha registrado un incremento del 20 por ciento en la solicitud de servicios.

“El número de casos de protección también se incrementó cerca del 20 por ciento, hemos tenido que redoblar esfuerzos para atenderlos. Tenemos un equipo muy profesional que nos ha permitido salir adelante. Como siempre lo dije ante las autoridades y en reuniones comunitarias, no hay asunto que entrara por la puerta del consulado que no fuera atendido. A veces hay temas que no se pueden solucionar, por ejemplo en cuestiones de documentación, pero los orientábamos sobre lo que había que corregir. Siempre la gente se iba con una explicación”, aseveró Madrigal.

En temas de protección, Madrigal explicó que bajo su gestión se tomaron varios casos de personas que estaban en proceso de remoción, los cuales tuvieron un resultado exitoso gracias a los múltiples programas de apoyo disponibles. Otro factor que destacó fue la instauración de talleres migratorios y el gran trabajo realizado en el Departamento de Asuntos Comunitarios, el cual fue dirigido por el cónsul Jorge Elizondo y reconocido por la población mexicana de Nevada.

“En materia comunitaria, tuvimos una gran participación con grupos procedentes de toda la República Mexicana, eso es lo interesante de este consulado, hay una representación muy importante de población de todos los estados. Todos ellos amigos nuestros, siempre tuvimos una relación muy respetuosa, hasta antes de la pandemia teníamos reuniones mensuales y les reiteraba el mensaje de que no había asunto que nos plantearan, que no busquemos tener una respuesta o una solución”, mencionó Madrigal.

Además de haber sido el titular del Consulado de México en Las Vegas, Alejandro Madrigal trabajó en otros consulados de diferentes entidades de Estados Unidos, además de haber sido embajador de México en Japón. Reconoce que ha obtenido mucho aprendizaje de cada lugar en donde ha desempeñado sus funciones.

“Me deja grandes aprendizajes, es una comunidad joven, que hace grandes aportaciones a Nevada. Es una comunidad trabajadora que se preocupa por su familia y por tener muy vivos sus lazos con México, me queda ese aprendizaje y es uno de los desafíos que tiene el consulado, cómo estar a la altura de ese deseo de mantener sus raíces. Es una comunidad diferente a las que me había tocado atender en otros estados u otros países. Creo que ese aprendizaje me ha servido y me ha alentado mucho a lo largo de estos más de cuatro años. Es una comunidad a la que reconozco, aprecio y a la que voy a recordar con mucho cariño”, sentenció Madrigal.

La pandemia de COVID-19 no permitió que Madrigal tuviera algún evento para dar un último discurso presencial a la comunidad mexicana radicada en Nevada, sin embargo, aprovechó el espacio en El Tiempo para enviar un sólido mensaje.

“Se encuentren donde se encuentren los mexicanos, dentro y fuera de México, forman parte de la gran nación mexicana, deben estar orgullosos de ello. Además, deben estar muy orgullosos de todo lo que aportan a sus comunidades donde residen, no solo aportación económica, sino su aportación con talento, cultura y familia. Tienen que estar muy orgullosos de México y del estado donde viven, Nevada”, concluyó el Emb. Alejandro Madrigal.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.