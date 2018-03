Alguacil del condado de Clark anuncia arrestos en 10 homicidios vinculados con la pandilla MS-13

El alguacil Joe Lombardo anunció el lunes que los miembros de la pandilla MS-13 mataron a 10 personas el año pasado en el Condado de Clark, y cinco sospechosos están bajo custodia federal.

La cadena de asesinatos ocurrió entre marzo de 2017 y el 2 de marzo de 2018. Al menos seis de ellos fueron secuestrados antes de ser asesinados, afirmó la policía, y sus cuerpos fueron arrojados a una zona montañosa.

Lombardo declaró que todas las víctimas fueron asesinadas o apuñaladas en múltiples ocasiones.

“Los sospechosos involucrados en estos crímenes son extremadamente violentos y mataron a sus víctimas cuando fueron identificados con otra pandilla o participando en ventas de narcóticos a nivel de calle”, informó durante una conferencia de prensa el lunes por la tarde.

He dicho que la investigación ha sido una prioridad para el Departamento de Policía Metropolitana en los últimos meses.

“Esto ha requerido una gran dedicación y trabajo duro por parte de nuestra unidad de investigación de pandillas y homicidios”, destacó Lombardo. “Lograron armar un caso en tres meses, que es un periodo corto de tiempo con una investigación de esta magnitud”.

MS-13 es una pandilla violenta con lazos con países centroamericanos y el sistema penitenciario de California. El teniente John Leon dijo que la pandilla tiene unos 50 miembros en el Condado de Clark.

En una conferencia de prensa con Lombardo el lunes, el capitán de homicidios Robert Plummer agregó que los sospechosos fueron detenidos el 2 de marzo en el Bulevar Jones.

“Nuestros detectives de homicidios luego supieron que cuando los sospechosos fueron detenidos, estaban en camino a cometer otro asesinato”.

Ocho sospechosos fueron arrestados originalmente, pero Lombardo comentó que tres ya han sido liberados y han proporcionado “información vital” para la investigación.

Entre los cinco sospechosos restantes que se encuentran bajo custodia federal hay un menor. Tres de los sospechosos son de El Salvador, y uno es de Honduras. Lombardo no dio a conocer los nombres de los sospechosos.

Lombardo puntualizó que el caso fue entregado a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Sus cargos recomendados incluyen secuestro, asalto con la intención de cometer asesinato, asesinato en primer grado y otros cargos de arma de fuego.

La policía recuperó 18 armas de fuego durante la investigación, para incluir un AR-15, pistolas semiautomáticas y escopetas.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones más tarde.

