Algunos lugares del Strip de Las Vegas cobran tarifas de servicio por bebidas

Botellas de champán se entregan a una mesa de un club nocturno en The Palms Las Vegas, el 5 de abril de 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Se muestra una multitud durante una fiesta de alberca en XS, Encore en el Strip de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal) DUANE PROKOP / LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL

En medio de las crecientes tarifas hoteleras y de estacionamiento en el Strip, los visitantes han encontrado otra molestia: las tarifas en bebidas.

Varios clubes nocturnos y diurnos en todo el Strip han confirmado que aplican tarifas de servicio en los pedidos de bebidas.

Juan Carlos Díaz, presidente de la Asociación Estadounidense de la Vida Nocturna, declaró que había escuchado recientemente sobre las tarifas en sí y que no sabía de ninguna otra ciudad aplicando lo mismo.

“Un generador de ingresos”

Díaz comentó que las tarifas, a veces denominadas tarifas de lugar o de servicio, se incluyen en el servicio de mesa o de bar y se utilizan para cubrir costos adicionales como el mantenimiento.

“Estoy seguro de que es algo bueno para el negocio ya que pueden ayudar a cubrir costos, pero tienen que ser más creativos en la forma en que cuidan a sus clientes”, mencionó.

La mayoría de los lugares que le informaron al Las Vegas Review-Journal que cobraban una tarifa de servicio eran discotecas o clubes nocturnos.

Un operador de recepción para Light Nightclub y Daylight Beachclub en Mandalay Bay, operado por PLAY Management, compartió en septiembre que los lugares cobran una tarifa de servicio del siete por ciento en los pedidos de alimentos y bebidas. Un representante de la compañía se negó a proporcionar más comentarios cuando se le contactó por correo electrónico.

El vocero de Wynn Resorts Ltd., Michael Weaver, indicó que el Encore Beach Club y el club nocturno XS cobran una tarifa de servicio de un dólar.

MGM Resorts International señaló que había estado cobrando una tarifa por las bebidas en ciertos lugares, pero terminó con esa política a principios de septiembre. Los representantes de MGM se negaron a comentar para qué se utilizó la tarifa, cuánto cobraron y en qué lugares la aplicaron.

El vocero de Boyd Gaming David Strow expuso que la compañía no cobra este tipo de tarifa en sus bares. Una portavoz del Hard Rock Hotel dijo que la propiedad no cobra tarifas adicionales por bebidas. La portavoz de Caesars Entertainment Corp., Adrienne Prather-Marcos, subrayó que los puntos de venta propiedad de la compañía dentro de sus propiedades no cobran tarifas de bebidas o locales, pero agregó que no puede hablar por inquilinos de terceros.

La portavoz del Venetian, Alyssa Anderson, reveló que los restaurantes y salones de la propiedad no cobran una tarifa obligatoria adicional por las bebidas. Un representante de Red Rock Resorts dijo que las propiedades de Station Casinos no cobran una tarifa por bebidas que no sean los impuestos requeridos por los gobiernos locales y estatales, pero la discoteca Palms y la discoteca Kaos cobra una tarifa de local en las reservas de mesa.

El Sahara Las Vegas indicó en un comunicado que los lugares de entretenimiento en vivo ahora están aplicando una propina automática del 15 por ciento que va directamente al personal. La propina se aplica únicamente a las bebidas entregadas a las mesas por el personal, y cada recibo del cliente está marcado con un anuncio de la tarifa.

Los representantes de Hakkasan declinaron hacer comentarios. Drai’s y Tao Group no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Ted Newkirk, fundador del sitio web de tips sobre juegos y turismo Access Vegas, enunció que, en su mayor parte, la tarifa no parece ser un cargo exigido por la propiedad y, en cambio, corresponde a operadores externos en ciertos lugares.

“Es como un impuesto a las ventas, pero no va al estado ni al servidor”, apuntó. “Es un generador de ingresos”.

Incluso con estas tarifas adicionales, muchos todavía consideran que Las Vegas es un destino asequible debido a las comodidades que ofrece, según Alan Feldman, un miembro distinguido del UNLV International Gaming Institute.

“Tienes espacios increíblemente dinámicos con vida nocturna, vida diurna y hermosos spas”, dijo. “Algunos de los hoteles aparecen en las listas mundiales de los mejores del mundo. Lo que ofrecen los hoteles de Las Vegas en términos de experiencia es significativamente mayor. Creo que estamos hablando de un producto diferente”.

El futuro de las tarifas

Newkirk dijo que estas tarifas han estado alrededor de tres años más o menos, pero apenas comienzan a llamar la atención de los locales y visitantes de Las Vegas.

“Esto hasta ahora ha estado fuera del radar”, indicó. “¿Hasta dónde se extenderán? Nadie lo sabe”.

En agosto, el director ejecutivo de Caesars, Tony Rodio, advirtió que las tarifas exorbitantes podrían algún día ser contraproducentes para los operadores de casinos. Desde entonces, la compañía ha aumentado las tarifas de resort en tres de sus propiedades.

“Con el tiempo, en algún momento habrá la gota que colme el vaso”, señaló Rodio durante una llamada a los inversores. “No creo que estemos allí todavía, pero quiero que seamos muy juiciosos y cautelosos sobre llevar esas tasas más allá. Ciertamente, es una fuente de ingresos de la que es difícil alejarse y se ha aceptado en este momento, pero estamos llegando bastante alto”.

Newkirk estuvo de acuerdo, y respondió que los clientes están comenzando a darse cuenta de las acciones de los operadores.

“Estamos llegando al punto en el que no podremos seguir aumentando las tarifas y esperar que a nadie le importe”, concluyó. “La retroalimentación social (de los medios) ha sido horrible. Se está convirtiendo en una llamada de atención para los visitantes que regresan”.

