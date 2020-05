Altercado en carretera resulta en asesinato

La Nevada Highway Patrol (Patrulla de Carreteras) disparó y mató a una persona armada el jueves por la noche fuera de una subestación de la NHP en Jean, anunciaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió después de un aparente incidente de ira en la carretera interestatal 15, agregó la Patrulla de Carreteras.

Alrededor de las 5:50 p.m., las autoridades recibieron un reporte de una persona que afirmó que estaban siendo perseguidos en la I-15 por una persona que blandió un arma de fuego en una camioneta Ford F-150 negra, relató el vocero de la NHP, Travis Smaka, durante una reunión con los medios en la escena.

#breaking OIS I-15 at Exit 12 in Jean. Troopers are OK. PIO enroute, check back for updates on media staging area. No further details are available at this time. #ois #nhosocomm

Los dos vehículos salieron de la Interestatal y se dirigieron al estacionamiento de la subestación de la Patrulla de Carreteras de Nevada en Jean, que está a unas 30 millas al sur de Las Vegas.

Smaka dijo que dos policías dentro de la subestación oyeron a los vehículos llegar y salieron.

Vieron al sospechoso salir de la camioneta Ford, blandiendo un arma hacia la otra persona involucrada en la aparente disputa por la furia en la carretera, enunció Smaka. Ambos policías le dispararon al sospechoso.

No estaba claro el jueves por la noche si el sospechoso apuntó el arma de fuego a los soldados antes del tiroteo. La policía tampoco mencionó qué tipo de arma llevaba el agresor.

No se informó de otras lesiones.

El tiroteo se produjo unas dos horas antes de que otro incidente de violencia en la carretera interestatal se convirtiera en mortal. A las 8 p.m. en Las Vegas, un hombre de unos 20 años fue asesinado cerca de Russell Road y la I-15. La policía de Las Vegas declaró que el hombre se acercó a otro conductor con un arma al final de un altercado en la carretera. El otro conductor sacó un arma y mató al hombre de 20 años, reportó la policía.

La Patrulla de Carreteras llevará a cabo una sesión informativa más formal sobre el tiroteo del viernes, concluyó Smaka.

As of now, we are in/near the parking lot of this substation at S Las Vegas Blvd, near Terrible’s Truck Plaza, with no reports of injuries. NHP tweeted about this at about 7 pm, I first heard on scanner around 6 pm. pic.twitter.com/QN056nEcLC

— Dalton LaFerney 🗣 (@daltonlaferney) May 8, 2020