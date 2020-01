Amplía Three Square Food Bank el programa de comidas comunitarias

En un esfuerzo por ampliar la lucha contra la inseguridad alimentaria y el aislamiento social entre las personas de la tercera edad del sur de Nevada, y además de las cenas semanales que se sirven en Veterans of Foreign Wars (VFW), Three Square se ha asociado con New Beginnings Ministries para ofrecer comidas saludables a personas de la tercera edad, los días hábiles de semana, desde el lunes 13 de enero.

Three Square actualmente proporciona más de 41 millones de comidas, el equivalente a más de 50 millones de libras de alimentos y productos de abarrotes, por año, a través de una red de socios comunitarios. [Foto Cortesía The Firm PR]

New Beginnings Ministries, ubicado en 2200 E. Cheyenne Ave., Building C, North Las Vegas, NV, 89030, servirá comidas gratis, calientes y nutritivas a los mayores de 60 años entre la 1 y las 3 p.m., de lunes a viernes. La primera comida se sirvió el lunes 13 de enero, luego de una celebración especial de inauguración que tuvo verificativo al filo del mediodía.

Opportunity Village, socio de la agencia Three Square, ayudará a preparar las saludables comidas, que luego se servirán en New Beginnings Ministries cinco días a la semana, con la excepción de los días festivos. No se requiere identificación, sin embargo, se les pedirá a los participantes que completen un perfil de participante en su primera visita.

Las comidas, que se pagan en parte a través de fondos federales en la Ley del Estadounidense Mayor, son complementarias (gratis) para los mayores de 60 años y sus cónyuges. Cualquier persona menor de 60 años puede disfrutar de una comida por $ 3.

“El hambre y el aislamiento de las personas mayores es un problema muy real: se estima que 24,000 personas mayores en el sur de Nevada padecen inseguridad alimentaria y casi el 48 por ciento de los encuestados recientemente informaron experimentar soledad”, manifestó Lisa Segler, directora de Iniciativas Estratégicas en Three Square, agregando que “por esa razón es tan importante para nosotros asociarnos con agencias increíbles, como New Beginnings Ministries. De esta manera podemos ofrecer comidas nutritivas y gratuitas a aquellos que tengan dificultades y demostrarles que no están solos”.

Por su parte, el pastor Smith, de New Beginnings Ministries, acotó por su parte que “estoy entusiasmado por trabajar con Three Square y Opportunity Village para brindarles a las personas mayores de nuestra comunidad, un lugar donde puedan venir a comer y disfrutar de la compañía de los demás”.

Veterans of Foreign Wars continuará sirviendo cenas semanales los jueves de 5 a 8 p.m. en el VFW Post ubicado en 4337 N. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV, 89115.

Para obtener más información sobre todos los Programas de Hambre para Personas Mayores de Three Square o recursos adicionales, llame al (702) 765.4030 o visite threesquare.org.