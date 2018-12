¡Año Nuevo en Las Vegas!; Autoridades realizarán operativo de seguridad

diciembre 26, 2018 - 11:00 am

Las autoridades realizarán distintos operativos para priorizar la seguridad de habitantes y turistas del Sur de Nevada. Foto Cortesía Nevada Office of Traffic Safety.

Las autoridades realizarán distintos operativos para priorizar la seguridad de habitantes y turistas del Sur de Nevada. Foto Cortesía Nevada Office of Traffic Safety.

Las autoridades realizarán distintos operativos para priorizar la seguridad de habitantes y turistas del Sur de Nevada. Foto Cortesía Nevada Office of Traffic Safety.

Las autoridades realizarán distintos operativos para priorizar la seguridad de habitantes y turistas del Sur de Nevada. Foto Cortesía Nevada Office of Traffic Safety.

Archivo.- Humberto Carvalho, de Brasil, se toma un selfie con los miembros de su familia en las fuentes de Bellagio en la víspera de Año Nuevo, el domingo 31 de diciembre de 2017. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

La celebración de Año Nuevo en Las Vegas es una de las más atractivas para los turistas de todas partes del mundo, de acuerdo con la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas (LVCVA, por sus siglas en inglés), se espera aproximadamente a 318,000 visitantes en las zonas turísticas de la ciudad. Este número es mayor al registrado el año pasado.

De acuerdo con información que LVCVA proporcionó a Las Vegas Review-Journal, se estima una derrama económica de $240.2 millones de dólares en gastos directos. Esto pronostica que cerca del 97 por ciento de las habitaciones de los hoteles serán alquiladas, eso representaría un aumento del 3.0 por ciento a comparación del 2017.

Sin embargo, una celebración de tal magnitud requiere de una planeación especial por parte de las autoridades. Por tal motivo, El Tiempo se comunicó con el portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés), Aden Ocampo-Gómez, quien comentó que las calles cercanas al Strip y a Fremont Street serán cerradas a partir de las 5:00 p.m. del 31 de diciembre de 2018, hasta las 3:15 a.m. del 1 de enero de 2019.

“Le pedimos a la gente que si ya sabe que va a pasar por esas calles en ese día, haga sus planes, porque cuando comencemos a cerrar las calles vamos a pasar el tráfico por otras zonas, entonces puede haber varias personas que se queden en ciertos lugares por esas razones. Si tiene planeado estar en el Strip o si reservó en un hotel, por favor llegue antes de las 5:00 de la tarde para no tener ningún problema”, recomendó Ocampo-Gómez.

Las rampas de salida de la Interestatal 15 Sur y Norte en dirección a Spring Mountain Road, Flamingo Road y Tropicana Avenue, se cerrarán al tráfico.

LVMPD en colaboración con las distintas autoridades del Sur de Nevada estarán llevando a cabo un operativo especial para priorizar la seguridad de turistas y habitantes durante esta celebración, por lo que estarán atentos a cualquier incidente que pueda presentarse.

En años anteriores, la policía ha arrestado a personas que incurren en peleas, discusiones, violencia doméstica, que manejan bajo la influencia de alguna sustancia nociva (DUI), entre otros casos.

“Lo que pedimos es que si va a estar tomando (alcohol), que lo haga responsablemente. Use algún taxi u otro medio de transporte para poder llegar a casa a salvo. Sabemos que en Las Vegas la compra de marihuana es legal, eso no quiere decir que la puede usar en el Strip u otros lugares públicos, solo la pueden usar en sus casas. Esa es una sustancia que causa que se sienta diferente cuando va manejando y puede ser arrestado por conducir bajo la influencia de la marihuana”, aseguró Ocampo-Gómez.

El oficial de LVMPD sugiere a las personas que van a ir a celebrar a las zonas turísticas que tengan paciencia con quienes están alrededor, pero también que denuncien cualquier anomalía llamando al 9-1-1 para emergencias y al 3-1-1 para no emergencias.

“Si ven algo extraño avísenos para que nosotros podamos investigar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo si una persona deja su mochila en un lugar y se va de ahí, o si alguien en lugar de celebrar como las demás, está viendo su reloj y su teléfono, además de ver cómo se están moviendo los oficiales. Por favor díganos, eso es algo muy sospechoso para nosotros y no queremos que nada le suceda a las personas que van a celebrar… Es mejor que nosotros vayamos a investigar qué es lo que sucede, puede ser que no sea nada, a que no digan nada y algo ocurra”, expresó Ocampo-Gómez.

Es importante mencionar también que realizar disparos al aire con armas de fuego está prohibido, ya que las autoridades consideran que esto es un acto que pone en riesgo la vida de otras personas.

LVMPD y la Patrulla de Caminos de Nevada (NHP, por sus siglas en inglés) informaron a este medio de comunicación –a través de Ericka Avilés Consulting- que se asociaron para implementar el operativo Zero Fatalities (Cero Fatalidades), cuyo objetivo es eliminar las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito.

Para ello se destinarán oficiales para formar el equipo ‘DUI Strike’, quienes estarán patrullando discretamente todo el Sur de Nevada. Ellos serán responsables exclusivamente de la detección y detención de conductores que manejan bajo la influencia de sustancias nocivas. Todos los miembros del equipo son investigadores expertos en DUI y están bien informados de las áreas altamente problemáticas dentro del valle de Las Vegas.