Ante la ola de protestas

Archivo.- El congresista Steven Horsford (NV-04) luego de su juramentación ceremonial como miembro del 116 ° Congreso. Sábado 19 de enero de 2019 en el Ayuntamiento de North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El congresista federal por el Distrito 4 de Nevada, Steven Horford fue el primero en alzar la voz de oficiales electos, luego de la trágica y lamentable muerte del afroamericano George Floyd. Horsford no se mantuvo en silencio y ahora, tras los sangrientos hechos en Las Vegas y otras ciudades como Chicago, llama a la formación de la Comisión de Verdad, Sanación Racial y Transformación.

El miércoles 3 de junio de 2020, el legislador sumó esfuerzos con sus colegas del Caucus Afroamericano, Barbara Lee y más de 40 colegas adicionales para anunciar una legislación que pide el establecimiento de la primera Comisión de Estados Unidos sobre Verdad, Curación Racial y transformación (TRHT, por sus siglas en inglés). La iniciativa contrasta con la que pretende criminalizar a quienes lleven mochilas a protestas, discutida y aprobada en el Condado Clark, el mismo día.

La Comisión examinará los efectos de la esclavitud, el racismo institucional y la discriminación contra las personas de color, y cómo nuestra historia impacta las leyes y políticas actuales. Es una medida proactiva, que sentará las bases para un equilibrio social enmarcado en la justicia social.

“Las comunidades de todo el país están de luto por la muerte de George Floyd y el trauma infligido por siglos de racismo institucional contra la comunidad afroamericana y sus comunidades de color aliadas. Todos debemos unirnos para sanar y transformar verdaderamente nuestra nación”, dijo el congresista Horsford, agregando “a medida que avanzamos hacia el progreso, esta legislación y la comisión -que crea- nos permitirán ver la desigualdad en su cara y enfrentar nuestras injusticias pasadas. Las desigualdades que estamos viendo en todo el país, desde el maltrato de hombres y mujeres afroamericanos a manos de políticas policiales mal ejecutadas, hasta el impacto desproporcionado de COVID-19 en la comunidad afroamericana, deben abordarse para que el país avance”.

El propósito será reconocer, honrar y servir como catalizador del progreso, hacia el abandono de la costumbre de establecer una jerarquía de valores humanos basados en la raza; estrechar los lazos fraternales de la humanidad y eliminar -de manera permanente- las desigualdades raciales que imperan en la actualidad.

La legislación cuenta con el respaldo de organizaciones como: Leadership Conference on Civil and Human Rights (LCCR), American Public Health Association, Embrey Family Foundation, Open Society US Foundation, y Duke University’s Center on Genomics, Race, Identity, Difference and Center, así como de Asian Americans Advancing Justice, y Religious Action Center of Reform Judaism.

La legislación, respaldada por una amplia coalición de miembros del Congreso se presentó oficialmente el jueves 4 de junio de 2020.

Contacte al periodista Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.