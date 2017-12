Ante la presión, Kihuen descarta reelección

El congresista Rubén Kihuen durante un foro de inmigración en el Centro Comunitario Este de Las Vegas, el 18 de febrero del 2017. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Recientemente el congresista demócrata por Nevada, Rubén Kihuen, ha sido acusado de acoso sexual por dos mujeres distintas. La primera de ellas, identificada como Samantha, rompió el silencio al otorgar una entrevista a BuzzFeed, donde dijo haber recibido propuestas inapropiadas durante la campaña política de Kihuen al Congreso.

La segunda acusación surgió recientemente por parte de una mujer no identificada que trabajó en la Legislatura de Nevada, la presunta víctima otorgó una entrevista al medio local Nevada Independent, en la cual describió constantes insinuaciones vía mensaje de texto por parte del ahora congresista demócrata.

Al respecto, distintas personalidades del Partido Demócrata a nivel local han solicitado en repetidas ocasiones la renuncia del congresista Rubén Kihuen a su cargo político actual.

“La cultura donde el comportamiento inapropiado y la mala conducta sexual es dejada de lado ha durado demasiado, y el relato de esta mujer es creíble y está bien documentado. Como he dicho antes, el congresista Kihuen es mi amigo, pero creo que debería hacerse a un lado”, expresó la congresista Jacky Rosen.

En una declaración sobre la primera acusación, la congresista Dina Titus manifestó que la carrera política de Kihuen estaba en grave peligro, además de pedir cero tolerancia a funcionarios públicos que infrinjan en acoso sexual, situación que reiteró en una segunda declaración solicitada por este medio de comunicación.

“Rubén (Kihuen) no podría trabajar en mi oficina donde tenemos una política de cero tolerancia al acoso sexual. Como dijo la cantante Lorrie Morgan, ‘¿Qué parte de ‘no’ no entiendes?’”, sentenció la congresista Titus.

Otra demócrata que se ha manifestado contra esta situación es la candidata al Congreso por el Distrito 3 de Nevada, Susie Lee, quien tras la primera acusación no dudó en solicitar la renuncia de Kihuen, petición que mantiene ahora al saber que existe un posible segundo caso en contra del congresista.

“Cuando salieron a la luz las primeras acusaciones contra el congresista Kihuen, creí que eran creíbles y dije que debería dimitir. A la luz de aún más acusaciones, está claro que hubo un patrón de mala conducta y sigo creyendo que la dimisión sería lo correcto para la gente a la que sirve. Es triste y decepcionante aprender sobre la conducta del congresista Kihuen, y no es aceptable que aquellos en posiciones de poder abusen de la confianza depositada en ellos. Mujeres que se han presentado también piden al Congreso que implemente reformas para abordar el acoso sexual en el Capitolio de forma transparente y rápida, que responsabilicen a los responsables”, comentó Lee.

Ante esta situación El Tiempo ha solicitado una entrevista con el congresista Kihuen para que pueda expresarse al respecto, situación que no se ha concretado. No obstante, ante esta petición, el departamento de comunicación de Kihuen envió un comunicado de prensa donde se anuncia que el congresista demócrata no buscará la reelección.

“Nada es más importante para mí que mi familia y servir a mis electores. Es el mayor honor de mi vida representar al Cuarto Distrito de Nevada como un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos… Quiero dejar en claro una vez más que niego las acusaciones en cuestión. Me comprometo a cooperar plenamente con el Comité de Ética de la Cámara y espero limpiar mi nombre.

El debido proceso y la presunción de inocencia son principios legales fundamentales que han guiado a nuestra nación durante siglos, y no deben perderse por insinuaciones y rumores sin fundamento… Sin embargo, las acusaciones que han surgido serían una distracción de una discusión justa y exhaustiva de los temas en una campaña de reelección. Por lo tanto, es en el mejor interés de mi familia y de mis constituyentes completar mi mandato en el Congreso y no buscar la reelección”, aseveró el congresista Rubén Kihuen.