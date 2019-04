Celebran a pequeños sobrevivientes

abril 17, 2019 - 11:00 am

Guadalupe y Liam Herrera sobrevivieron a un parto prematuro. Sábado 13 de abril de 2019 en el parque Cornerstone. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Liam nació a las 29 semanas, hoy tiene 4 años de edad y pesa más de 30 libras. Sábado 13 de abril de 2019 en el parque Cornerstone. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La organización March of Dimes, organiza la caminata por los bebes. Sábado 13 de abril de 2019 en el parque Cornerstone. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La pequeña Rosalía, nació pesando 1 libra y 5 onzas, asiste al evento con su madre Anahí para celebrar ser sobrevivientes. Sábado 13 de abril de 2019 en el parque Cornerstone. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Con una caminata en el parque Cornerstone, en Henderson, el sábado 13 de abril se celebró la Marcha por los Bebés, para celebrar a los pequeños sobrevivientes de un embarazo prematuro, recordar a los que no sobrevivieron y reconocer a las madres, quienes también ponen en riesgo su vida ante un nacimiento que no es de término completo.

March of Dimes, es la organización nacional que se encarga de la caminata por los bebés, ellos difundieron que cada año en Nevada nacen aproximadamente un poco más de 35,000 bebés, de los cuales 3,833 son prematuros, de estos 209 bebés fallecen entre su día de nacimiento al día siguiente.

De los infantes sobrevivientes al parto prematuro, 1,080 tienen problemas de formación de nacimiento, en costos, de acuerdo con la organización son $198 millones de dólares en cuidados a la madre y al bebé que están en esta situación, estos números son solamente estadísticas, en la caminata convivieron las personas que han sobre pasado esto.

Tal es el caso de la señora Guadalupe Herrera y su niño Liam, “él nació a las 29 semanas, pesó 3 libras con 3 onzas, ahorita pesa más de 30 libras y está bien, no pude sostener tanto peso y por eso nació pequeño, los doctores me lo advirtieron, estuvo en el hospital 3 meses”, compartió.

Liam en el hospital recibió transfusiones de sangre a pesar de sus días de nacimiento, “le daban cafeína para mantenerlo despierto, le daban comida por un tubo, recibió respiración artificial, yo no conocía nada de esto hasta que me pasó, hoy vengo a ayudar a otros papás a compartir mi experiencia”, agregó. Hoy, Liam tiene 4 años de edad y es sano.

Otro es el caso de Anahí Alcalá y su hija Rosalía, nació a las 24 semanas, con un peso de 1 libra y 5 onzas, estuvo en el hospital 135 días, en el que le practicaron 3 cirugías, hasta el momento cumplió 5 años de edad, describió la madre con precisión. “hoy es solo una historia, yo tenía un embarazo bien y a las 20 semanas me hospitalizaron”.

Que naciera tan prematura, fue la mejor decisión que pudo tomarse en ese momento, “si seguía dentro de mí, pudo haber muerto y yo también, los doctores me dijeron lo que venía y había que hacerse, ella al nacer yo me quedé 2 semanas más en el hospital por que también me ví grave, básicamente nos quedamos juntas internadas”, dijo Anahí.

Son 4 años los que esta madre y su hija han asistido al evento, “en el hospital Sunrise me dijeron de la caminata, yo prometí venir cada año, y aquí estamos celebrando la vida de Rosalía”. Las causas de un parto prematuro son múltiples, en ocasiones es por el riesgo del bebé y en otras de la madre de perder la vida.

Pamela Carlsten, directora ejecutiva de March of Dimes, comentó, “si el embarazo es sano, lo mejor es llegar a, por lo menos, las 39 semanas, y comience los trabajos de parto de forma natural, actualmente hay opciones para inclusive elegir el día del nacimiento y cómo será el parto”.

Durante la caminata es cierto que se celebraron los casos de éxito con niños que nacieron prematuros, “de igual forma hay madres que sus bebés no lo lograron y hoy están valientemente aquí”, comentó la directora ejecutiva.

La página www.nacersano.org brinda información en español sobre preconcepción, embarazo, parto y nacimiento.