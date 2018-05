¡Antes de que nos olviden!

La pérdida de la memoria, demencia, psicosis, mal de Parkinson, depresión clínica e insomnio, son todo un cuadro de enfermedades relacionadas con la condición de Alzheimer, para la que aún no hay ninguna cura y solamente hay tratamientos médicos -de por vida- que aminoran los efectos temporalmente, sin embargo, la enfermedad es crónica.

En un evento social, se recolectaron fondos para la Asociación del Alzheimer. Sábado 19 de mayo de 2018, en el casino Silver 7. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Kelli Kristo, directora de ALZ Nevada, comentó que la familia es quien se encarga del paciente, en la mayoría de los casos. Sábado 19 de mayo de 2018, en el casino Silver 7. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La Asociación del Alzheimer, (ALZ, por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro y trabaja en todo el país. En Las Vegas, recientemente organizaron un evento social en un casino local, para recolección de fondos, mismos que son utilizados en la investigación científica en la lucha para encontrar una cura, misión establecida en los estatutos de la entidad.

Ellos mismos son fuente de investigaciones y estadísticas, 1 de cada 3 adultos mayores de 65 años de edad muere con Alzheimer, 5.7 millones de personas que viven en Estados Unidos tienen la enfermedad, y son hasta 200 mil personas menores de esta edad que también tienen esa condición médica.

De acuerdo con Kelli Kristo, directora de la Asociación del Alzheimer en Nevada, “el caso más joven en este estado (Nevada) es de una persona de 47 años de edad, que está diagnosticada con dicho padecimiento. El Alzheimer ha dejado de ser exclusivamente un mal de personas ancianas, son raros los casos de personas más jóvenes, sin embargo, está ocurriendo”, declaró a El Tiempo.

Cabe recordar que no puede ser prevenida definitivamente, a pesar de los buenos hábitos y ejercicios cerebrales o mentales, no hay cura. No puede ser detenida o hacer que disminuya en su velocidad de proceso degenerativo, por esto mismo el Alzheimer está considerado entre las 10 causas de muerte más comunes en Estados Unidos.

“La esperanza de vida de alguien que tiene Alzheimer, muere antes de cumplir los 80 años de edad, es un 30% más de mortandad de un anciano, que muerte por cualquier otra causa, inclusive las naturales”, explicó Kristo.

Quienes se encargan de un paciente con Alzheimer, comúnmente son miembros de la familia; como el caso mencionado líneas arriba comentó Kristo, 1 de cada 3 cuidadores son de igual forma, mayores de 65 años; se entiende que es la pareja de la persona o hermanos sin mucha diferencia de edad, y dos tercios de estos cuidadores son mujeres.

Es un 83 por ciento es responsabilidad de un familiar cuidar a un paciente, “esto es por decisión propia, es devastador para esa persona, que inclusive hay menores de 18 años, como puede ser una hija, que ven la evolución de la enfermedad e inclusive llega el momento en que no les reconoce el paciente, a esto se agrega la cuestión financiera y emocional”, de acuerdo con la directora de ALZ Nevada.

En Nevada, hubo 874 muertes de pacientes con Alzheimer, esto durante el año 2015, lo que colocó al estado en la posición 6 a nivel nacional.

En lo que va del año en Nevada, son un aproximado de 45 mil personas entre los 65 a los 85 años de edad que tienen Alzheimer, y se estima que para el año 2025 serán hasta 64 mil los pacientes, lo que equivale a un 42.2 por ciento de incremento hasta ese año.

Con información de ALZ.

Más información en www.alz.org

Número de emergencias, las 24 horas del día, los 7 días de la semana: 1 (800) 272-3900.