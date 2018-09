Anula juez de Las Vegas los resultados de las elecciones republicanas

Mack Miller, candidato republicano para el Distrito 5 de la Asamblea Estatal de Nevada (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal)

Jason Burke, candidato republicano para el Distrito 5 de la Asamblea Estatal de Nevada, es fotografiado en las oficinas del Las Vegas Review-Journal el lunes 13 de agosto de 2018. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

En una decisión que parece burlar la ley electoral de Nevada, un juez de Las Vegas anuló los resultados de una elección primaria republicana.

Jason Burke derrotó a Mack Miller por 122 votos en la elección primaria del 12 de junio para el Distrito 5 de la Asamblea estatal, pero un juez declaró a Miller “el legítimo ganador de las elecciones” porque Burke no presentó los informes financieros de campaña a tiempo.

“Este es ciertamente un caso nuevo que no he visto antes”, afirmó el abogado de Las Vegas Daniel Stewart, que se especializa en la ley electoral de Nevada. “Pero no hay dos contiendas electorales iguales, y parece que en cada ciclo electoral hay una nueva serie de hechos, nuevas arrugas en estas disputas, pero siempre plantean importantes cuestiones legales y constitucionales que son difíciles de resolver”.

Miller demandó a Burke el 26 de junio, y el Juez de Distrito del Condado de Clark, Jim Crockett, firmó una orden el 14 de septiembre declarando que las elecciones eran “nulas e inválidas”.

La ley de Nevada establece que una elección puede ser impugnada si el ganador no fue elegible para un cargo, se emitieron votos ilegales o no se contaron los votos válidos, pero la Secretaría de Estado declaró el martes que no presentar informes financieros de campaña no es un descalificador automático.

La calificación de un candidato para el cargo figura en la constitución del estado, y un ejemplo de descalificación automática sería si un candidato no cumplía con los requisitos de residencia, señaló la Secretaría de Estado.

“El juez cometió un error”, aseguró Lisa Mayo-DeRiso, consultora de campaña de Burke. “No se le puede dar de baja de la boleta porque no completó los informes de contribución y gastos. El juez claramente no sabe que esto no es un remedio”.

Crockett no quiso hacer comentarios a través de una portavoz de la corte porque el caso está activo. Una audiencia está tentativamente programada para el 18 de octubre. La votación anticipada para las elecciones generales del 6 de noviembre comenzará el 20 de octubre.

El juez falló a favor de Miller después de que Burke no se presentó a una audiencia judicial el 13 de septiembre, de acuerdo con el acta de la corte. Burke argumentó que nunca fue notificado sobre la audiencia.

Miller, de 42 años, publicó una copia sin presentar del pedido el martes en su página de Facebook. Pese a perder en las elecciones primarias, ha seguido presentándose como candidato y no ha eliminado la propaganda de su campaña.

“No peleo por mí”, destacó. “Estoy luchando por el hecho de que tenemos que seguir esas reglas. Todos saben que he sido penalizado por infringir las reglas, tenemos que responsabilizar a todos”.

Miller se enfrentó a una reacción violenta en junio después de que el Las Vegas Review-Journal informara que abandonó a otros soldados durante la Guerra de Iraq. Fue declarado culpable de deserción y condenado a 18 meses en una prisión del ejército.

Burke, de 24 años, es un candidato por primera vez que trabaja como asistente de gerente de la compañía de telefonía móvil Sprint.

“Los votantes me eligieron, y lo considero un honor, y estoy haciendo todo lo que puedo para hacerles justicia”, puntualizó Burke. “Él está tratando de socavar la democracia”.

Matthew Callister, abogado de Burke, anunció el martes que presentará una moción para rescindir la decisión de Crockett.

“Creo que es una demanda frívola presentada por un hombre desesperado, y creo que hubo un error del juez”, respondió Callister. “No sé por qué el juez dictaminó de esta manera. El remedio que se estaba solicitando (anular las elecciones) no está disponible bajo la ley estatal”.

Mitchell Posin, abogado de Miller, manifestó que espera que la decisión de Crockett se mantenga. Posin dijo que a los votantes se les privó de la oportunidad de elegir al mejor candidato debido a que Burke no divulgó las contribuciones de campaña.

“¿Qué otro remedio podría existir que retirar una elección mal habida que un candidato ganó a pesar de no dar a los votantes la información que el estatuto exige que se les otorgue?”, cuestionó Posin.

Desde entonces, Burke ha enviado los sobresalientes informes financieros de campaña y pagado multas por llegar tarde. Los registros de finanzas muestran que Burke se prestó a sí mismo $100, y Miller ha recaudado $8 mil 701 desde el 1 de enero. El próximo plazo para la presentación de informes es el 16 de octubre.

Wayne Thorley, subsecretario de Estado para las elecciones, indicó que el nombre de Miller no figura en las papeletas que se imprimieron y se enviarán esta semana a los votantes del ejército y el extranjero. La carrera también incluye a la asambleísta demócrata Brittney Miller, que no está relacionada con Mack Miller.

“Para mí, suena peligroso”, opinó Eric Roberts, director ejecutivo del Caucus Republicano de la Asamblea de Nevada. “No creo que haya una amenaza real de que Burke sea expulsado de la boleta electoral. Pero estoy decepcionado de que Mack Miller esté haciendo esto, tuvo una campaña que implosionó en las elecciones primarias, y si fuera un verdadero jugador de equipo, lo dejaría ir”.

