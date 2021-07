Anulan órdenes de arresto en North Las Vegas

Linda Ivera junto con su familia asistieron al lugar para tratar de arreglar una orden de arresto pendiente. El sábado 26 de junio de 2021 en North Las Vegas Municipal Court. [Foto Karina Múñiz / El Tiempo - Contribuidora]

El pasado sábado 26 de junio se llevó acabo un evento en donde personas con órdenes de arresto pendientes, por no comparecer ante la Corte, pudieron anularlas sin costo alguno. El comisionado William McCurdy II y la presidenta de la Junta de Comisionados, Marilyn Kirkpatrick, fueron anfitriones del evento en el que, además, hubo una feria de recursos.

“Actualmente hay 4,700 órdenes de arresto activas en los tribunales de North Las Vegas y muchas de estas personas no las pueden pagar porque no tienen los medios para hacerlo. Muchos de ellos a causa de la pandemia, no los pueden solventar. Y al no pagar las infracciones se ponen en riesgo de ser arrestados. Eso es lo que queremos prevenir”, explicó a El Tiempo William McCurdy II, comisionado del Distrito D.

Por otro lado, la presidenta de la Junta de Comisionados, Marilyn Kirkpatrick indicó que “esperamos que este no sea el único evento que realicemos (de esta índole) en el distrito. Ya que es muy importante que las personas no sean arrestadas por delitos menores, delitos que pudieron ser anulados, pero que por falta de los fondos monetarios, las personas no los pudieron pagar”.

La jornada dio inicio a las 10 de la mañana y, cuando se abrieron las puertas del evento, ya había una larga fila de personas esperando para poder ingresar a la Corte. Hubo gente que viajó en autobús para poder llegar. A las personas que tuvieron que viajar en el transporte público se les regaló un cupón de ida y vuelta para el autobús.

En el evento también estuvo presente Athat Haseebullah, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU, por sus siglas en inglés), quien declaró para este semanario que “este tipo de eventos son necesarios y muy importantes; pero es triste que se tengan que realizar como un producto de una injusticia del sistema. Las multas de tránsito nunca deberían de convertirse en órdenes de arresto, esto afecta demasiado en específico a la comunidad afroamericana y a la latina. De hecho, son muchos los latinos que corren el riesgo de que si tienen una orden de arresto por una infracción no pagada, pudieran ser detenidos y sin no cuentan con documentos quizás deportados y esto no debería ser así”.

El también abogado externó que “estas infracciones de tránsito no deberían nunca convertirse en órdenes de arresto. Pero mientras esta ley llega a ser aprobada se necesitar realizar este tipo de eventos para ayudar a las comunidades que más lo necesitan”.

Hassebullah agradeció a los organizadores del evento a los comisionados y a la jueza Belinda Harris. De igual forma espera que no solo la corte de North Las Vegas realice eventos como estos, sino que espera que el Ayuntamiento de Las Vegas y el de Henderson hagan lo mismo, ya que es sumamente necesario.

En el evento también estuvieron presente la organización Legal Aid Center ofreciendo asesoramiento legal, Mi Familia Vota, Defensores Públicos y también otras organizaciones que ayudaron a las personas a la cancelación de casos de desalojo por no poder pagar su renta durante la pandemia. También estuvieron presentes organizaciones que ofrecen asistencia de reingreso a la sociedad para las personas que acaban de salir de la cárcel y necesitan volver a trabajar.

“La meta principal de este tipo de eventos es ayudar a más personas posibles a que regresen a trabajar. Que retomen su vida y para eso nos comprometemos y asistirles para resolver algunos problemas legales que puedan tener”, concluyó el comisionado McCurdy II.