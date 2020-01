Anuncia Trump que ningún estadounidense resultó herido en el ataque de misiles iraníes

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el miércoles por la mañana que “ningún estadounidense resultó herido” en el ataque de misiles iraníes contra las bases aéreas de EE.UU. y de la coalición en Irak.

Flanqueado por el vicepresidente Mike Pence, el Secretario de Estado Mike Pompeo, el Secretario de Defensa Mike Esper y otros altos miembros de su equipo, el presidente también declaró en un discurso nacional desde la Casa Blanca que Irán parecía estar “retirándose” tras el ataque, lo que sugiere que no estaba planeando inmediatamente una intensificación del conflicto.

Trump relacionó la actual retirada con su oposición de larga data al programa nuclear de Irán, y pidió a los aliados de la OTAN que abandonaran “los restos del acuerdo nuclear iraní” del que retiró a Estados Unidos a principios de su presidencia.

“Mientras sea presidente de Estados Unidos, Irán nunca tendrá un arma nuclear”, afirmó.

Hablando desde el Gran Vestíbulo del Ala Este, Trump enunció que le pedirá a la OTAN que se involucre más con el Medio Oriente.

“La fuerza de Estados Unidos”, tanto económica como militar, “es la mejor disuasión”, indicó.

La declaración fue el primer comentario público del presidente desde que Irán tomó represalias por el ataque con drones de Estados Unidos la semana pasada, que mató al general iraní Qassem Soleimani al atacar dos bases militares en Irak que albergaban a tropas estadounidenses el martes con más de 20 misiles balísticos.

Trump publicó a finales del martes en Twitter, diciendo: “¡Todo está bien! Lanzaron misiles desde Irán a dos bases militares ubicadas en Irak. Se está llevando a cabo ahora una evaluación de heridos y daños. Hasta ahora, todo bien”.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

