Apagón retrasa cobro de apuestas de MGM

BetMGM emitió una disculpa después de que un apagón retrasara temporalmente la capacidad de algunos apostantes para cobrar sus ganancias el domingo por la noche.

BetMGM tuiteó alrededor de las seis de la tarde del domingo que estaba al tanto de los problemas en Nevada con la aplicación de BetMGM “y dentro de nuestras casas de apuestas deportivas”. A última hora del domingo se emitió una disculpa diciendo que el problema se había resuelto.

BetMGM app and system reportedly went down in Nevada about five minutes before game and was down for entire Super Bowl. Still working on getting it back up and running to cash tickets. https://t.co/52XCdYrxCR

— Todd Dewey (@tdewey33) February 8, 2021