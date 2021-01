Apartamentos en construcción en Las Vegas quedan destruidos tras incendio

Un complejo de apartamentos en construcción al suroeste de Las Vegas fue catalogado como “pérdida total” después de sufrir un daño estimado entre 25 y 30 millones de dólares a causa de un incendio provocado por el viento.

El subjefe de bomberos del Condado Clark, Warren Whitney, hizo la evaluación en un comunicado de prensa el martes por la mañana, unas horas después de que casi 100 bomberos contuvieran el fuego en el complejo de la Avenida W. Tropicana y S. Fort Apache Road.

Las brasas impulsadas por el viento iniciaron otros incendios en un radio de media milla, afirmaron los bomberos.

El inmueble de 206 unidades en Fort Apache tenía el 50 por ciento de finalización antes de que se incendiara poco antes de la medianoche. El incendio que activó tres alarmas fue combatido por bomberos de todos los departamentos del Valle de Las Vegas, anunció el jefe adjunto Scott Carnahan.

“Fuertes vientos esparcieron las brasas a varias cuadras de la ciudad”, comentó Carnahan. “Tuvimos incendios desde el punto principal cerca de Tropicana… hasta Hacienda”.

El fuego fue contenido, pero los bomberos permanecieron en la escena el martes temprano, apagando los puntos calientes.

La causa del incendio está siendo investigada. El fuego fue alimentado principalmente por madera y materiales de construcción.

Cerca de 50 residencias en el área cercana fueron evacuadas y varias calles fueron bloqueadas por la policía en el punto álgido del incendio. Las llamas se podían ver en gran parte del Valle de Las Vegas.

Varios autos estacionados cerca del fuego sufrieron daños por el intenso calor.

“Parecía luz solar”

Eric Roberts, director ejecutivo del Caucus Republicano de la Asamblea de Nevada, cuyo condominio linda con el complejo en construcción, comentó que se despertó en algún momento después de las 11:30 p.m. con el sonido de sirenas y estallidos, que al principio pensó que eran disparos.

Apartment complex under construction is on fire @ Tropicana and Ft. Apache. @EricBRoberts73 car has melted as he evacuated from the building nextdoor. pic.twitter.com/izn25MlIhB

— Greg Bailor (@G_BAILOR) January 19, 2021