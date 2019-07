Apostador gana cerca de 225 mil dólares en el centro de Las Vegas

Un jugador terminó el mes de junio con un gran bono en el centro de Las Vegas el domingo por la noche.

El jugador no identificado ganó una pequeña fortuna (221 mil 381.88 dólares para ser exactos) en el Casino Fremont mientras jugaba en una máquina tragamonedas Wheel of Fortune de 25 centavos.

IGT Jackpots tuiteó a las 9:46 p.m., “Wheel Of Fortune de 25¢ acaba de impactar al Fremont Hotel and Casino en Las Vegas, NV por $221,381.88. ¡Felicidades al ganador!”

#IGTJackpots Wheel Of Fortune 25¢ just hit at Fremont Hotel and Casino in Las Vegas, NV for $221,381.88. Congrats to the latest winner!

— #IGTJackpots (@IGTJackpots) July 1, 2019