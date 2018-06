Aprueba la Comisión del Condado de Clark resolución para abrir terreno público

junio 20, 2018 - 10:31 am

Cyrus Hojjaty muestra su apoyo a una resolución que busca la legislación federal para abrir 44 mil acres de tierras públicas para el desarrollo durante una reunión de la Comisión del Condado de Clark el martes 19 de junio de 2018. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

Durante la reunión de la Comisión del Condado de Clark el martes 19 de junio de 2018, los proponentes y oponentes se alinean para hablar sobre una resolución que busca la legislación federal para abrir 44 mil acres de tierras públicas para el desarrollo y reservar más de 300 mil acres de áreas silvestres nuevas y protegidas para la tortuga del desierto y otras especies amenazadas. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

El Comisionado del Condado de Clark, Jim Gibson, formula una pregunta a Marci Henson, directora del Departamento de Calidad del Aire del Condado de Clark, sobre una resolución que busca legislación federal para abrir 44 mil acres de tierras públicas para el desarrollo y reservar más de 370 mil acres durante la reunión del Clark Comisión del Condado el martes 19 de junio de 2018. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

Ian Zabarte, hombre principal de las bandas occidentales de la nación Shoshone, expresa su preocupación por una resolución que busca la legislación federal para abrir 44 mil acres de tierras públicas para el desarrollo y apartar más de 300 mil acres de áreas silvestres y protegidas nuevas durante una reunión del Comisión del Condado de Clark el martes 19 de junio de 2018. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

Los comisionados del Condado de Clark Chris Giunchigliani, izquierda, Larry Brown y Steve Sisolak escuchan comentarios del público antes de votar una resolución que busca legislación federal para abrir 44 mil acres de tierras públicas para desarrollo y reservar más de 300 mil acres de áreas silvestres nuevas y protegidas durante una reunión de la Comisión del Condado de Clark el martes 19 de junio de 2018. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

Los comisionados del Condado de Clark aprobaron el martes una resolución en la que exigen que la legislación federal abra más de 44 mil acres de terreno público para nuevos desarrollos al sur de Las Vegas y reserve más de 300 mil acres de nuevas tierras de conservación en el condado.

El voto de 6 a 0 se produjo después de casi dos horas de aportes en su mayoría negativos por parte de la audiencia, incluido un gran contingente de entusiastas de vehículos todoterreno enojados con la posibilidad de perder tierras para recreación.

El comisionado Larry Brown no participó en la discusión ni en la votación.

La resolución de cuatro páginas se enviará a la delegación del Congreso de Nevada para guiar la redacción de un proyecto de ley que podría impulsar el crecimiento en Las Vegas Valley y sus alrededores durante décadas.

La mayoría de los 44 mil 573 acres de tierra federal que el condado quiere para desarrollo futuro están al sur del valle entre Sloan y Jean, donde los funcionarios prevén un gran centro comercial de manufactura y distribución a lo largo de la Interestatal 15 y nuevos vecindarios residenciales al este de la autopista en Hidden Valley.

La resolución también busca varios tramos grandes y potencialmente controvertidos de tierras federales a lo largo del borde occidental del valle, junto al Área Nacional de Conservación Red Rock Canyon.

Si los legisladores lo otorgan, esa tierra se desarrollaría con “estrategias inteligentes de planificación de crecimiento” diseñadas para proteger a Red Rock, según una resolución separada también aprobada por la comisión.

13 días para comentarios

Los funcionarios del condado han estado trabajando en la resolución más amplia con el aporte de un grupo selecto de partes interesadas desde el año pasado, pero no presentaron la propuesta al público en general hasta el 6 de junio.

Desde entonces, la cantidad de tierra federal que se busca para el desarrollo ha crecido de un estimado de 38 mil 636 acres a los 44 mil 573 actuales, y el condado ha lanzado varios mapas conceptuales que parecen contradecirse entre sí.

Un mapa repartido por los funcionarios del condado en la reunión del martes fue diferente de otro, aparentemente producido por error, que todavía estaba publicado en el sitio web del condado más tarde en el día.

Varios miembros de la audiencia se quejaron de la falta de información específica y tiempo para la opinión del público antes de la votación.

“Parece que solo un pequeño grupo de desarrolladores y grupos ecologistas fueron consultados en el desarrollo de esta propuesta”, agregó Patrick Donnelly, director del Centro para la Diversidad Biológica de Nevada, un grupo ambientalista. “Tiene todas las características de un trato humoso en la trastienda”.

Pero varios grupos de conservación que trabajaron con el condado expresaron su apoyo al producto final, que pide al Congreso que designe casi 83 mil acres de nueva zona silvestre y nueve nuevas “áreas de preocupación ambiental crítica” en casi 293 mil acres en el Condado de Clark.

Al proteger las tortugas del desierto y otras especies de la lista en esas nueve áreas, los funcionarios del condado esperan finalmente desbloquear una cantidad igual de tierra federal para el desarrollo.

‘Un terrible precedente’

Donnelly lo llamó una “subversión total de la Ley de Especies en Peligro de Extinción”.

“Esto sentaría un terrible precedente, en el que las ciudades y los condados de todo el país acudirían al Congreso cada vez que quisieran desarrollar el hábitat de las especies en peligro de extinción”, puntualizó. “Los científicos y los profesionales de la vida silvestre, no los políticos, deberían determinar qué es lo mejor para la tortuga”.

La directora de calidad del aire del condado, Marci Henson, quien encabezó la redacción de la resolución, la llamó una “lista de deseos” de la ciudad y el condado para los cambios relacionados con la tierra que requieren la aprobación del Congreso. Otras provisiones agregarían 41 mil acres a la Reserva Indígena del Río Moapa, transferirían al control local cualquier terreno federal donde se hayan construido escuelas, parques, cuencas de control de inundaciones y otras instalaciones públicas permanentes, y utilizarán el dinero de la tarifa recaudada en Red Rock Canyon para reembolsar a la policía del condado y servicios de bomberos para llamadas de emergencia en el área de conservación.

“Para nosotros, este es el primer paso en el proceso de permitir que la delegación del Congreso sepa lo que queremos en un proyecto de ley”, señaló.

Henson argumentó que los funcionarios del condado trabajarán en estrecha colaboración con los legisladores mientras redactan el proyecto de ley y traen el borrador de la legislación a la comisión para otra votación una vez que esté terminada.

Los funcionarios del condado reportaron que el proceso podría tomar varios años, con oportunidades adicionales para el aporte del público en el camino.

Antes de la votación del martes, los comisionados también escucharon inquietudes sobre la resolución de corredores de senderos, defensores de viviendas asequibles y residentes veteranos del valle preocupados por el suministro de agua.

Pero la oposición más fuerte vino de excursionistas, quienes se expresaron con fuerza, algunos vestidos con camisetas de color naranja brillante que decían: “Monto OHV y voto”. De las docenas que se dirigieron a la comisión, muchos dijeron que estaban cansados de ser forzados a salir de áreas donde han estado recreando durante décadas y enojados por no haber sido consultados con anticipación.

Donald Jackson, gerente de operaciones de la Asociación Best in the Desert Racing, comentó que a nadie más que a los desarrolladores parece gustarles lo que el condado ha planeado.

“Cuando tengan al Sierra Club y la comunidad excursionista pensando de la misma manera, necesitarán reevaluar su propuesta”, mencionó.

Josh Martelli, copropietario de la carrera excursionista Mint 400, detalló que los cambios de tierra propuestos matarían a la famosa competencia de 50 años al eliminar la mitad de su recorrido por el sur del Condado de Clark.

Henson destacó que el Mint 400 debería poder terminar su permiso actual con la Oficina de Administración de Tierras, que dura hasta la carrera en 2023. Después de eso, sin embargo, reconoció que el futuro de la carrera podría estar en peligro en un condado que podría quedarse sin tierras para un nuevo crecimiento.

“Hay decisiones difíciles frente a nosotros y se deben hacer algunas concesiones”, concluyó Henson.