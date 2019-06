Aprueba la Legislatura de Nevada la ley impugnada de impuestos el último día de la sesión

CARSON CITY — Un movimiento disputado para extender el impuesto a la nómina comercial del estado y enviar el dinero a la educación proporcionó la mayor parte del drama en el último día de la sesión legislativa cuando los demócratas mayoritarios buscaron presionar a los republicanos para que apoyaran la medida y luego cambiaron el proyecto de ley para evitar su oposición.

Sin embargo, para las nueve de la noche, tres horas antes del final de la sesión, el drama terminó cuando el proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea luego de haber pasado en el Senado más temprano ese día.

Media hora después de eso, el Distrito Escolar del Condado de Clark, el más grande del estado, emitió una declaración afirmando que el dinero provisto por el proyecto de ley – combinado con una segunda medida que autoriza aumentos de impuestos de ventas locales de un centavo para financiar programas educativos y sociales, incluyendo esfuerzos de retención – permitirían al distrito financiar aumentos por antigüedad y costo de vida para los empleados que suman un 5 por ciento.

Thanks to @GovSisolak, @Nicole4Nevada, @JasonFrierson and other legislative leaders for the increase in K-12 funding in the upcoming biennium! #SB551 just passed the Assembly and is on its way to the Governor for signature. pic.twitter.com/7UIsOjjWjx

— CCSD (@ClarkCountySch) June 4, 2019