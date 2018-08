Aprueban $762 mil para restaurar antiguos letreros de moteles en el Centro de Las Vegas

julio 31, 2018 - 11:22 am

The Gables Motel en 1301 Fremont Street el lunes 30 de julio de 2018 en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

The Travelers Motel en 1100 Fremont Street el lunes 30 de julio de 2018 en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

The Travelers Motel en 1100 Fremont Street el lunes 30 de julio de 2018 en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

The Gables Motel en 1301 Fremont Street el lunes 30 de julio de 2018 en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Un brillo nostálgico pronto podrá tentar a peatones a explorar más del Centro de Las Vegas.

La Comisión del Centenario de la ciudad aprobó el lunes $762 mil para restaurar letreros de neón vintage en siete moteles históricos y cerrados a lo largo de Fremont East. Los edificios incluyen Travelers Motel, Lucky Motel, Las Vegas Motel, Fremont / AriNeva, Starview Motel, Gables Motel y Valley Motel.

“Si Las Vegas fuera una persona, el neón sería nuestra firma”, expresó el abogado de la ciudad, Brad Jerbic, quien presentó la idea a la comisión.

Los letreros restaurados serían idénticos a los originales.

Jerbic destacó que el proyecto de señalización coincidiría con otro esfuerzo de revitalización. El proyecto Downtown del CEO de Zappos, Tony Hsieh, quien posee los moteles, planea pintar los edificios en sus colores originales e instalar un paisaje auténtico como cuando estaban abiertos.

Los moteles permanecerán cerrados, pero se espera que su aspecto retro sea una bendición para el esfuerzo de revitalización del centro de la ciudad, el Proyecto Enchilada. Jerbic espera que las mejoras exteriores atraigan a más personas para explorar y asistir a eventos en el distrito de entretenimiento.

Es probable que la ciudad construya y adquiera nuevas señales para Lucky Motel, Valley Motel y Fremont / AriNeva, dijo Jerbic. Las señales en los otros cuatro hoteles serían restauradas, pero seguirían siendo propiedad del Proyecto Downtown, que proporcionará electricidad para las siete señales.

Eso generó críticas del miembro de la comisión Robert Stoldal, quien cuestionó el gasto de cientos de miles de dólares en señales de que la ciudad no sería propietaria y que no anunciaría un negocio en funcionamiento.

“Me preocupa esta fachada que estamos construyendo de moteles que en realidad no lo son”, determinó. “Realmente no veo cuál es el valor para una persona que va allí. Mirarán detrás de la cortina y no habrá nada detrás”.

El miembro de la Comisión y concejal de la ciudad, Bob Coffin, acordó que la ciudad debería explorar cómo eventualmente podría poseer todas las señales. Sin embargo, afirmó que la ciudad se había vuelto a comprometer a mejorar más partes del centro de la ciudad después de crear el Jardín Comunitario de Sanación de Las Vegas tras el tiroteo masivo del 1 de octubre.

“Creo que ha encendido un fuego en la ciudad, y es por eso que estamos dispuestos a gastar nuestros fondos para revivir este centro y capturar el pasado”, anunció.

La alcaldesa Carolyn Goodman comentó que la subvención de $762 mil fue la más grande que la Comisión del Centenario ha aprobado. El Ayuntamiento de Las Vegas deberá dar su aprobación antes de que se pueda gastar el dinero.

Jerbic agregó que es imperativo comenzar a hacer mejoras en los moteles pronto. Él espera tener los letreros instalados el próximo año.

“Los moteles del centro no se están volviendo más jóvenes, y muchos de ellos ya se han caído al suelo”, describió. “Estos seguirán el mismo destino”.