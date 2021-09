Aprueban mandato de vacuna en el CCSD

La sesión especial “Punto 3.01 de la agenda”, que contemplaba la aprobación (o rechazo) de la resolución para autorizar al superintendente a establecer una política para la vacunación obligatoria de empleados contra COVID-19, se tornó candente por los comentarios de la gente que acudió. El miércoles 1 de septiembre de 2021 en el edificio de gobierno del Condado Clark. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

La mayoría de personas que acudieron a expresar su punto de vista sobre la resolución para establecer una política de vacunación obligatoria en empleados del Distrito Escolar estuvieron en contra. Su consigna: “Freedom of Choice”.

Muchos esperaron más de cinco horas, para que las fiduciarias Linda Cavazos, Irene Cepeda, Evelyn García-Morales, Lola Brooks y Lisa Guzmán aprobaran la resolución. Danielle Ford fue la única en oponerse, mientras que Katie Williams no estuvo presente para la votación.

“La salud y el bienestar de los estudiantes -y personal- es la máxima prioridad para el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés)”, fue el principal argumento de quienes desean que todos sean vacunados para evitar otro cierre de las escuelas.

“El hecho de que no haya consenso entre el uso o rechazo de la mascarilla, se debe en gran parte a que debería ser una libre elección; no importa el estatus, si eres nacionalizado, residente, etc., no debería ser una ordenanza del gobierno; porque al fin del día, ellos trabajan para nosotros. Ese no es el deber de los gobiernos, ellos fueron elegidos por nosotros”, expresó Abraham Guerrero, quien tiene una hija de seis años en una escuela del Distrito Escolar, agregando que “quien quiera ponerse la vacuna o usar una mascarilla debería ser decisión propia y no un mandato de las autoridades”.

El joven padre llegó desde muy temprano al edificio de gobierno del Condado Clark, para manifestar su postura ante la junta de fiduciarias y el mismo superintendente del CCSD, Jesús Jara.

“La verdad es que hay mucha información que los medios ocultan, leí un artículo que reseña un 15 por ciento de personas -que iban a los hospitales- eran gente vacunada, una enfermera me dijo hace rato que ella atendió a cinco pacientes en el hospital, cuatro de ellos eran vacunados. A quién tratamos de chantajear, de quién nos estamos burlando”, se cuestionó Guerrero puntualizando que “los ciudadanos de Estados Unidos estamos perdiendo nuestras libertades. No solo es la escuela, son todos los trabajadores del país. La vacunación debe ser una opción para quien lo quiera, no una obligación y mucho menos un mandato”.

Luego de una acalorada sesión especial, la segunda para escuchar la opinión de padres de familia, profesores, personal administrativo y contratistas; la Junta de Fiduciarias del CCSD (Board of School Trustees), votó para autorizar al superintendente, el Dr. Jesús Jara, a desarrollar e implementar un plan de vacunación obligatorio a través del cual se requerirá que los empleados del Distrito Escolar estén completamente vacunados contra COVID-19.

El plan incluirá un proceso para solicitar adaptaciones del requisito de vacunación, ya sea por afecciones médicas o por creencias religiosas sinceras.

Este mandato se aplica solo a los empleados del CCSD y no existe una ordenanza actual para los estudiantes del quinto distrito escolar más numeroso de la nación.

El superintendente Jara desarrollará el plan lo más rápido y cuidadosamente posible mediante consultas con el personal del CCSD, representantes sindicales y socios comunitarios.

Se espera que se realice una movilización (protesta) para el 7 de septiembre. No se dieron detalles al conocerse la resolución.