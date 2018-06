Arde durante horas incendio en North Las Vegas, deja a 7 sin hogar

Un edificio de apartamentos en North Las Vegas fue destruido el domingo por la tarde en un incendio que ardió durante más de dos horas.

El incendio fue reportado alrededor de las 2:20 p.m. en un fourplex en 3005 Saint George St., cerca de la Avenida Cheyenne y Civic Center Drive, según el jefe de bomberos de North Las Vegas, Cedric Williams.

Los brigadistas que llegaron al lugar encontraron humo y llamas en uno de los apartamentos, señaló Williams. Le tomó a 35 bomberos alrededor de dos horas y media apagar el fuego.

No se informaron heridos, pero siete personas fueron evacuadas. El edificio de departamentos fue severamente dañado y es una “pérdida completa”, afirmó Williams.

#NLVFD four-Plex fire at Civic Center and Brooks is a complete loss and 7 displaced residents to be assisted by Red Cross. 800k in damages, Fire remains under investigation. All closed street in area are back open. pic.twitter.com/PCBsnrDICE

— CNLV Fire Department (@NLVFirePIO) June 4, 2018