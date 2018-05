Arde en llamas choque en la US 95 al noroeste de Las Vegas, mueren 5

AMARGOSA VALLEY – Cinco personas murieron y una mujer resultó herida el domingo por la tarde en un choque de tres vehículos a unas 85 millas al noroeste de Las Vegas, según la Patrulla de Caminos de Nevada (Nevada Highway Patrol).

La mujer herida fue trasladada en helicóptero al Centro Médico Universitario y se espera que sobreviva, informó el portavoz de la Patrulla de Caminos, Travis Smaka.

A las 4:23 p.m., la policía recibió un informe de un accidente en la carretera estadounidense 95 cerca del valle Amargosa en el condado de Nye, declaró Smaka. La carretera estuvo cerrada durante horas entre las rutas estatales 160 y 373, ya que los soldados investigaron el accidente, pero todos los carriles se volvieron a abrir a primera hora del lunes.

Un automóvil en dirección norte intentaba pasar una camioneta en la U.S. 95, reportó Smaka. Cuando se movió hacia el carril hacia el sur para pasar, colisionó de frente con un automóvil y luego chocó contra el costado de la camioneta.; esta dio la vuelta, y el hombre que conducía murió en la escena. La mujer dentro de la camioneta fue hospitalizada.

El automóvil en dirección norte estalló en llamas y mató a las dos personas que estaban dentro. El automóvil con rumbo al sur también tenía dos personas adentro que murieron en el lugar.

El tramo de la carretera donde ocurrió el accidente es una zona de paso legal, señaló Smaka.

#update Fatal crash US95 / Nye County closed in both directions. Avoid area and use alternate route if possible. Unknown when travel lanes will reopen. #drivesafenv #BuckleUp #nhpsocomm pic.twitter.com/gmpGxVmwyv

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) May 21, 2018