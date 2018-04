Arreglan Elaine Wynn y Steve Wynn una batalla judicial de seis años

abril 17, 2018 - 10:52 am

Steve Wynn habla en una reunión en 2014. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Steve Wynn y su ex esposa, Elaine, acordaron el lunes en resolver las demandas judiciales restantes que incumplieron su acuerdo con los accionistas.

El acuerdo pone fin a una batalla judicial de casi seis años entre la pareja que se divorció por segunda vez en 2010. La selección del jurado para el caso civil estaba programada para comenzar el lunes.

Los términos del acuerdo no fueron revelados.

“El señor Steve A. Wynn anunció hoy que resolvió todos los asuntos legales pendientes con su ex esposa, Elaine Pascal Wynn”, notificó una declaración enviada por correo electrónico por los representantes de Steve Wynn. “El Sr. Wynn expresó su gratitud por haber sido capaz de poner todo el desagrado personal de los últimos años entre él y la Sra. Wynn detrás de él”.

Wynn Resorts Ltd. también emitió una declaración de que Elaine Wynn presentó sus reclamos contra la compañía y el vicepresidente ejecutivo Kim Sinatra en relación con la supuesta violación de ese acuerdo por parte de Steve Wynn.

La compañía y Sinatra también lanzaron sus reclamos contra Elaine Wynn.

Bajo los términos de ese acuerdo, ni la compañía ni Sinatra hicieron ningún pago.

“Me complace que este litigio haya sido resuelto”, respondió Elaine Wynn, cofundadora de la compañía.

En su demanda por incumplimiento de contrato, Elaine Wynn mencionó que no fue renovada para un puesto en la junta directiva de la compañía en 2015 porque estaba planteando preguntas sobre conducta inapropiada por parte de los ejecutivos de la compañía. Su demanda solicitó $460 millones en compensación.

Los observadores de la corte y de la compañía esperaban un acuerdo luego de dañar el testimonio presentado en audiencia pública en marzo. La jueza de distrito Elizabeth Gonzales dictaminó a fines del mes que el testimonio se permitiría en el caso civil.

En un testimonio ante Gonzales, los abogados de Elaine Wynn hicieron alusión a un segundo acuerdo con una presunta víctima de acoso sexual y que la compañía despidió a dos ejecutivos por apuestas deportivas ilegales y otra supuesta mala conducta ejecutiva.

Una deposición detallada en una audiencia judicial también informó que Steve Wynn se saltó las sesiones de entrenamiento de acoso sexual de su compañía. Según la declaración, cuando se le preguntó si asistía, Wynn respondió: “No, no lo necesito”.

Steve Wynn renunció como presidente y CEO el 6 de febrero luego de numerosas noticias sobre supuestas conductas sexuales inapropiadas con empleadas durante varias décadas. Él niega con vehemencia hostigar a cualquier empleado.

Los reguladores de Massachusetts, Nevada y Macao, así como un comité especial de miembros independientes de la junta, están investigando las acusaciones de acoso sexual.

La compañía está a un año de completar su resort de $2.4 billones: el Wynn Boston Harbor en Everett, en Massachusetts.

La semana pasada, Steve Wynn, a través de un abogado, anunció que no respondería a ninguna de las investigaciones de la Comisión de Juego de Massachusetts sobre las acusaciones, porque ya no tiene licencia y no tiene interés financiero en la compañía que cofundó.

Los comisionados afirmaron el jueves que la investigación continuaría y considerarán la afirmación de Wynn de que ya no es un “calificador” como parte del proyecto.