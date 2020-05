Arresta la NHP a conductor borracho corriendo a 120 mph

La Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP) afirma que arrestó a un sospechoso de conducir a 120 millas por hora en el valle de Las Vegas durante la noche.

Se dieron pocos detalles, pero el Comando Sur de la NHP tuiteó sobre el arresto el miércoles por la mañana.

#whileyouweresleeping The #DUIStrikeTeam removed another impaired driver who was driving 120mph! Charges include PCS with intent to sell, DUI drugs, reckless driving & battery on a police officer. @LVMPD_Traffic @lvmpd @DriveSafeNV #nhpsocomm pic.twitter.com/sYLfwmUyp1

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) May 13, 2020