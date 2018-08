Arresta la policía a pandilleros y recupera armas en un complejo de Las Vegas

Más de una docena de pandilleros documentados fueron arrestados la madrugada del domingo en un centro turístico cerca del Strip, según la policía de Las Vegas.

Los oficiales estaban dando seguimiento a una investigación en el Hotel Río poco después de las 2 a.m. del domingo cuando arrestaron a un grupo numeroso, según los registros del despacho y la policía. Además de realizar más de una docena de arrestos, la policía recuperó cinco armas de fuego, publicó el departamento en Twitter.

Ninguna otra información estuvo disponible de inmediato.

Officers from Convention Center Area Command broke up a large gang party at a major resort casino. Over a dozen documented gang members were arrested and 5 firearms were recovered.

Our officers strive to keep our locals and tourists safe! #FiveLessGuns #CCACFlex pic.twitter.com/RHfkqYisG9

— LVMPDCCAC (@LVMPDCCAC) August 19, 2018