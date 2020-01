Arrestan a 12 durante protesta por la prohibición de acampar para los desamparados de Las Vegas

Manifestantes acudieron a la Fremont Street Experience el lunes por la noche dispuestos a ser arrestados por su causa.

En un acto de desobediencia civil durante el día de Martin Luther King Jr., activistas bloquearon una calle del centro de Las Vegas en protesta por dos políticas controversiales de la ciudad que prohíben acampar en el centro de la ciudad cuando haya camas disponibles en refugios para personas sin hogar y durante las horas de limpieza de las calles. Doce de ellos fueron arrestados.

En Casino Center Boulevard, agentes del Departamento de Policía Metropolitana obligaron a Kelly Patterson a acostarse boca abajo sobre una caja de cartón, cuatro oficiales de la ciudad sacaron a Joey Lankowski de su saco de dormir, Robert Majors fue levantado por los brazos y se retiró tranquilamente.

“Si no me quedo aquí, me voy a casa a una cama caliente en la que es legal que duerma mientras otras personas luchan por encontrar un lugar seguro para dormir”, criticó antes de ser detenido.

Según el teniente Jeff Stuart, 12 personas fueron arrestadas después de que la policía reportara que se negaban a salir de las calles. Su estatus y los cargos que podrían enfrentar no estuvieron disponibles a finales del lunes.

Unos 100 manifestantes se reunieron primero a las 4 p.m. en el Ayuntamiento de Las Vegas, ubicado en 495 S. Main St., con carpas y sacos de dormir, luego marcharon hacia Fremont.

“Martin Luther King dijo que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes”, apuntó Lankowski, uno de los organizadores. Llevaba una carpa verde pintada con spray con el lema “No a la guerra contra los pobres”.

Mientras la protesta seguía, los activistas repitieron los cánticos de “viviendas no esposas”, “lucha, lucha, la vivienda es un derecho” y “¿las calles de quién? ¡Nuestras calles!”.

Tres miembros del New Black Panther Party gritaron a través de megáfonos.

.@LVMPD Officers have come in and made their arrests of the protestors who are blocking Casino Center Drive pic.twitter.com/SXVr5RHlVH

— Briana Erickson (@ByBrianaE) January 21, 2020