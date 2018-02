Arrestan a adolescente de Las Vegas después de amenazar con disparar a la Escuela Rancho High

El capitán Ken Young de la policía escolar del CCSD habla a los medios el jueves por la noche. (Amelia Pak-Harvey / Las Vegas Review-Journal)

Un estudiante de 16 años fue arrestado el miércoles por supuestamente amenazar con disparar en la Escuela Rancho High en Las Vegas.

La policía afirmó que el estudiante, acusado de hacer una amenaza terrorista, llamó a una de las oficinas del distrito y realizó la amenaza, luego de lo cual la policía pudo rastrearlo y arrestarlo sin incidente el miércoles por la noche en un lugar público.

“Nos tomamos esto muy en serio”, mencionó el jueves el capitán de la policía escolar Ken Young. “Este no es el momento ni el lugar”.

Capt. Ken Young confirms threat was made at Rancho High #NVed student called administrative office threatening to shoot in school. 16 year old charged with making terroristic threats pic.twitter.com/4SolMjQLlB — Amelia Pak-Harvey (@AmeliaPakHarvey) February 23, 2018

“La policía escuchó múltiples rumores sobre violencia luego del tiroteo en la escuela en Parkland, Florida, la semana pasada”, detalló Young y que harán todo lo posible para determinar quién inicia esos rumores.

Muchos rumores de tiroteos escolares son sobre escuelas de otros estados con nombres similares de escuelas del Condado de Clark, dijo.

“Es el efecto de rebote, estamos investigando a todos los que estamos escuchando”, afirma.

“Queremos hacerles saber a los niños que esta no es una oportunidad para salir de la escuela, así que por favor no-no-pongan este tipo de rumores”, informó Young. “No hagan este tipo de declaraciones”.

Young urges kids NOT to make these types of statements or start such rumors #NVed @reviewjournal pic.twitter.com/OgjhLZgBvQ — Amelia Pak-Harvey (@AmeliaPakHarvey) February 23, 2018

Al principio, la policía se negó a nombrar la escuela a la que el estudiante asistió o amenazó, pero al final se confirmó la amenaza contra Rancho High School en 1900 E. avenida Searles.

La discreción inicial se originó a causa del hecho de que la investigación seguía en curso, dijo la portavoz del distrito, Kirsten Searer, agregando que la policía no creía que la amenaza del estudiante fuera creíble.

“Los padres tienen derecho a saber si existe una amenaza creíble para la escuela, en este punto confiamos en que no hubo una amenaza creíble”, confesó.

Un mensaje iba a ser enviado a los padres de la ecuela Rancho el jueves por la noche, reportó ella.

Young to parents: know who your kids are talking to on social media, have access to it #NVed pic.twitter.com/cKGDNndSYH — Amelia Pak-Harvey (@AmeliaPakHarvey) February 23, 2018

Surgen Preocupaciones

Pero Barry Smith, el director ejecutivo de La Asociación de Prensa de Nevada (Nevada Press Association), indicó que retener información de padres y estudiantes, incluso temporalmente, es una mala decisión porque alimenta las preocupaciones.

“Obviamente es un asunto de interés público, pero lo más importante es que es absolutamente un caso en el que el público tiene derecho a saber lo que está pasando y cuáles fueron las circunstancias”, puntualizó Smith, cuya organización sin fines de lucro ayuda a los periódicos a hacer valer aún más el derecho del acceso a la información pública.

La madre Stacie Armentrout, que vive en Spring Valley, estuvo de acuerdo y dijo que la noticia del arresto ya había elevado los niveles de ansiedad de su familia.

Armentrout, su esposo, David y sus dos hijas sobrevivieron al tiroteo masivo en el festival Route 91 Harvest en Las Vegas el 1 de octubre.

Armentrout y su esposo resultaron heridos, pero sus dos hijas no. Sin embargo, las dos chicas, una en la escuela media y una en la escuela secundaria, están bajo asesoramiento, confesó.

El tiroteo de la semana pasada en Parkland, Florida, donde un ex estudiante mató a 17 estudiantes y miembros del personal en la Escuela Marjory Stoneman Douglas High, despertó muchas ansiedades, agregó. Al no saber si la escuela de la hija mayor fue designada como un blanco más solo empeora las cosas.

“Mi hijo mayor no estaba seguro de volver a la escuela esta semana”, reportó Stacie Armentrout al Review-Journal el jueves antes de que la policía identificara la escuela amenazada. “Tuvimos una larga conversación sobre la indecisión de ir a la escuela; tenemos un acuerdo en nuestra casa, en el que a la primera llamada o mensaje de texto, iré a recogerlos justo en ese momento”.

Amenazas anteriores

En incidentes previos que involucraron a estudiantes que hacen amenazas este año, la policía escolar identificó rápidamente las escuelas que fueron designadas como blancos. El distrito generalmente también envía un mensaje a los padres de inmediato.

Los distritos escolares de todo el país están lidiando con amenazas de imitación tras el tiroteo de Parkland.

No es poco común que aumenten las amenazas después de tales ataques, reporta Young. Pero quería recordarles a los estudiantes que tomen todas las amenazas en serio.

Tres estudiantes del Condado de Clark han sido arrestados en dos incidentes similares en lo que va de este año escolar.

Dos estudiantes de la Carrera Oeste (West Career) y la Academia Técnica (Technical Academy) fueron arrestados a fines de enero. Los jóvenes de 14 años, un hombre y una mujer, amenazaron con llevar a cabo un tiroteo, según la policía.

En octubre, un estudiante de la Escuela Centennial High fue arrestado bajo los cargos de amenazas de bomba por parte de la policía escolar. La policía no cree que Toni Strickland, de 18 años, tenga la intención de llevar a cabo la amenaza.