Arrestan a aviador de Nellis por cargos de pornografía infantil

junio 5, 2018 - 9:55 am

David Sandacz (Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas)

Un aviador de alto rango estacionado en la Base Nellis de la Fuerza Aérea fue arrestado el mes pasado por concepto de pornografía infantil, el Las Vegas Review-Journal se enteró.

David Alexander Sandacz, de 26 años, fue detenido el 23 de mayo en el Centro de Detención del Condado de Clark por los cargos de posesión y distribución de pornografía infantil, de acuerdo con los registros del condado. Fue liberado bajo fianza.

Chris Sukach, portavoz de Nellis, dio a conocer la siguiente declaración el lunes:

“Actualmente, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea están investigando esta acusación. Tomamos todas las acusaciones en serio y las investigamos a fondo, ya que la seguridad de nuestros niños es primordial”.

Las acusaciones contra Sandacz provienen de imágenes y videos cargados en una cuenta de Dropbox registrada bajo el nombre y la dirección de correo electrónico del ingeniero civil, de acuerdo con su informe de arresto.

El lunes, su abogado, Damien Sheets, manifestó que la fiscalía del Condado de Clark no había presentado cargos contra Sandacz hasta el viernes. Llamó al arresto de su cliente “un poco prematuro”.

“Creo que el oficial fue arrestado únicamente bajo sospecha”, agregó Sheets. “Según mi leal saber y entender, el fiscal no ha revisado el caso o no cree que haya pruebas suficientes”.

La Policía Metropolitana comenzó a investigar a Sandacz el 16 de abril después de recibir un informe del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados sobre un usuario de Dropbox que había subido 27 archivos que contenían posible pornografía infantil. En una búsqueda de la cuenta, de acuerdo con su informe de arresto, los investigadores encontraron una carpeta titulada “Favoritos, Pedo y Videos” que contiene más de 250 imágenes y videos que representan la explotación infantil.

De los 250 archivos adicionales encontrados en la cuenta de Sandacz, según el informe, 22 imágenes y 25 videos “fueron determinados por ser de naturaleza pornográfica infantil”.

Su detención se produjo un día después de que los detectives hablaran con el agente especial de la Base Aérea de Nellis, Brandon Garcia, quien confirmó que la dirección de correo electrónico vinculada a la cuenta de Dropbox en cuestión coincidía con los registros militares de Sandacz.

El día de su arresto, Sandacz “mintió al principio”, según el informe de su arresto. Dijo que nunca había visto, subido o descargado pornografía infantil.

Pero durante la misma entrevista en la base, Sandacz cambió su historia y les informó a los detectives que había descargado el porno infantil “por accidente” cuando intentaba descargar pornografía adulta, describe el informe.

Sandacz solicitó un abogado después de que la policía reportó que había determinado que había descargado y cargado más de 50 imágenes y videos de pornografía infantil en numerosas fechas, según el informe.

“Esta cantidad no es por accidente”, afirma el documento.

Sheets mencionó que su cliente mantiene su inocencia.

“Le pedimos al público que mantenga la mente abierta mientras trabajamos en este proceso”, indicó el abogado. “En este momento, no solo creemos que no hay pruebas suficientes para acusarlo, sino que mi cliente también sostiene que no cometió ningún crimen a sabiendas”.