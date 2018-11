Arrestan a delincuentes roba autos que golpearon a anciano en Las Vegas

El capitán de la policía de Las Vegas, Lázaro Chávez, cumplió su promesa.

El miércoles por la noche, el capitán del Departamento de Policía Metropolitana anunció en Twitter que se habían realizado arrestos en un violento robo de vehículos que dejó a un hombre de 78 años hospitalizado un día antes.

El miércoles temprano, antes de realizar una conferencia de prensa frente a la estación del centro Metropolitano, Chávez visitó a la víctima y le prometió que encontraría a los hombres que lo pusieron en el hospital, calificando el caso como “una prioridad en este momento”.

Capt. Chavez met with the victim this morning at the hospital, promised him he would find the three suspects who did this to him. #RJnow pic.twitter.com/iwN8NEpxGh

— Rio L. (@riolacanlale) November 7, 2018